Agredió brutalmente a su pareja, la policía llegó a su casa y los atacó con un cuchillo

Un hombre de 27 años fue detenido por la Policía luego de un violento episodio que tuvo lugar en Villa Las Rosas, Rawson. El sujeto agredió a su pareja, lesionó a los moradores de una vivienda e intentó atacar a un oficial utilizando un arma blanca.

El Comando Radioeléctrico Sur, que se encontraba realizando recorridas de prevención en la zona, recibió una alerta sobre un individuo que se hallaba en estado agresivo. Este sujeto estaba intentando ingresar a un domicilio y amenazaba con causar daño a todas las personas presentes en el lugar.

Publicidad

El hombre, identificado como Rodríguez, arremetió contra la autoridad. Según informaron fuentes policiales, uno de los oficiales intentó calmar la situación, pero Rodríguez atacó con un cuchillo, lanzando estocadas hacia los brazos y el abdomen del efectivo. El personal policial logró reducirlo, ya que el agresor no consiguió impactar al oficial.

Se confirmó que los moradores de la vivienda también presentaban lesiones que habían sido provocadas por el agresor. El hombre, de 27 años, ahora enfrenta cargos por lesiones, violación de domicilio y amenazas.