Lo que debía ser una tarde de festejo se convirtió en una tragedia en Jesús María. Un niño de 5 años murió el sábado tras ser encontrado sin signos vitales en la pileta de su vivienda, ubicada en el barrio La Florida. Ese mismo día, su familia se preparaba para celebrar su cumpleaños.

Según informaron fuentes policiales, la madre del menor lo halló sumergido en el agua y pidió ayuda de inmediato. Personal de emergencias llegó al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero no pudieron salvar la vida del pequeño.

La vivienda, situada sobre calle Chaco, fue intervenida por la Policía mientras la Fiscalía de Jesús María quedó a cargo de la investigación. Los primeros informes señalan que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

Este hecho se suma a una serie de accidentes domésticos registrados en los últimos meses en distintas provincias del país, en los que niños pequeños perdieron la vida de manera accidental. Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad en piletas y espacios acuáticos dentro del hogar para prevenir tragedias similares.