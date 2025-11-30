Colapinto expresó su tristeza tras quedar 14º en el GP de Qatar: "No tengo confianza"

Franco Colapinto completó su participación en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, cruzando la bandera a cuadros en la 14° ubicación tras haber escalado seis puestos. A pesar de la mejora posicional en el Circuito Internacional de Lusail, donde largó desde los pits, el joven de la escudería francesa Alpine A525 se mostró disconforme con su rendimiento.

Su actuación le permitió terminar por delante de su compañero Pierre Gasly, quien quedó 16°, después de que desperdició su carrera tras un toque en el inicio con el Sauber de Nico Hülkenberg. Mientras Colapinto batallaba, Max Verstappen se alzó con la victoria en Lusail, superando a los dos McLaren, Oscar Piastri (2°) y Lando Norris (4°), situación que dejó el campeonato “al rojo vivo”.

Colapinto, en diálogo con ESPN, argumentó que fue “una carrera larga, sin mucho ritmo. En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana para intentar mejorar. Fue un día difícil”.

El piloto explicó que las grandes dificultades se centraron en el manejo del monoplaza. "Hoy y ayer no manejé bien. Hoy creo que, en general, fue mejor. Pero igual estoy patinando en las entradas y, cuando trato de empujar en la mitad de la curva, patino en las gomas de adelante. En la entrada es medio inestable y no tengo confianza, la verdad".

Además, el argentino señaló problemas específicos con la configuración del coche y el trazado: “Es un circuito en el que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del setup (configuración del monoplaza). No encontré lo que quería en todo el fin de semana, costó. Hay que entender y volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”.

Respecto a las características del circuito y las reglas de la jornada, Colapinto comentó: “Una carrera en un circuito en el que no hay paredes, pero no permite errores porque está esa grava de mier… Esa grava que no te deja irte ni un centímetro afuera. Una carrera dura, con curvas muy rápidas que son divertidas para manejar pero, por otro lado, muy difíciles de seguir y de pasar a otros. Dos paradas que hicieron una carrera muy monótona que no dio nada de oportunidades. Aburrido, esperemos que Abu Dhabi sea mejor”.

La gestión de los neumáticos fue un aspecto central, ya que la normativa obligaba a los pilotos a no exceder las veinticinco vueltas con el mismo compuesto, forzando al menos dos detenciones en boxes. Colapinto ingresó a pits en la vuelta 7 (cambió duros por medios) y en la vuelta 32 (puso medios nuevamente), completando de esta forma dos stints de 25 vueltas y uno de siete.

El cierre de la campaña ha sido complejo para el argentino, quien bromeó sobre su deseo de finalizar la temporada: “Lo positivo es que queda una sola. Ojalá que ya termine. Queda poco… último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año. Esta pista no me cayó muy bien. No me sentí cómodo en todo el fin de semana. Esperemos que Abu Dhabi sea mejor”.