Sofía Pachano contó cómo enfrente la enfermedad de su papá y su embarazo

Sofía Pachano se encuentra transitando "uno de los momentos más intensos y agridulces de su vida". Mientras se prepara para convertirse en madre por primera vez junto a Santiago Ramundo a fines de enero, transitando su séptimo mes de embarazo, su padre, el reconocido coreógrafo Aníbal Pachano, enfrenta por tercera ocasión un duro diagnóstico de cáncer.

Pachano y Ramundo llevan cinco años en pareja. A pesar del desafío médico, Aníbal enfrenta el diagnóstico con la "fortaleza y entereza que siempre lo caracterizaron". Él mismo había comentado a PRONTO cómo recibió la noticia de que sería abuelo por primera vez, definiéndola como "un baldazo hermoso", incluso en medio de este nuevo desafío.

Publicidad

La bailarina abrió su corazón en una profunda entrevista con +Caras y reveló cómo la impactó emocional y físicamente la enfermedad de su padre. Sofía confesó el impacto de la situación, explicando: “Cuando papá se enfermó, engordé ocho kilos y la gente me lo marcaba todo el tiempo”.

La artista expresó que le resultó muy doloroso lidiar con los comentarios sobre su cuerpo, añadiendo: “A mí me es muy difícil porque no me puedo poner en sus zapatos. Es algo que yo no hago ni se me ocurriría decirle a alguien”.

Publicidad

Embarazada de siete meses, Sofía Pachano compartió una reflexión que resume su presente: “Cada uno atraviesa lo suyo; por eso hay que hablar menos y abrazar más”.