Tras quitarse el útero y los ovarios, Lourdes Fernández contó cómo está de salud

Lourdes Fernández fue dada de alta tras someterse a una compleja cirugía en el Sanatorio Finochietto. La operación, realizada el miércoles 26 de noviembre a las 14, fue una histerectomía debido al descubrimiento de tumores benignos.

En el procedimiento, a la artista le sacaron el útero y los dos ovarios. Antes de ingresar al quirófano, Lourdes compartió una historia en redes sociales, expresando su deseo de que el momento pasara rápido: "Les juro que me molesta tanto que no veo la hora de que me digan ‘3,2,1 dormite’ y que pase lo que pase, pero que me saquen esto".

Su madre, Mabel López, explicó cómo se descubrió la afección que llevó a la cantante al quirófano. Según Mabel, "Le hicieron una operación casi no programada por un quiste muy grande, con pérdida de un ovario, que tuvieron que sacarle. Ahí descubren un útero muy agrandado con múltiples miomas".

Días después de la intervención, la cantante recibió el alta y ya se encuentra en su casa. La artista publicó un video en su Instagram para comunicar la noticia. Junto a una amiga que la acompaña, Lourdes comentó sobre su estado: "Ya estamos acá, a pasarla bien, ya me dieron el alta. Obviamente tengo que empezar a caminar de a poquito".

Cumpliendo con el reposo indicado por los médicos, la cantante relató sus planes para la recuperación: "Vamos a desayunar unos huevos revueltos y a dormir todo el día porque no me puedo hacer mucho la loquita".

Además, Lourdes Fernández dedicó tiempo para agradecer el apoyo y el cariño recibido por parte de sus seguidores: "Gracias a todos los por mensajitos, estoy súper sorprendida y muy muy contenta con su amor. Les deseo un gran fin de semana para todos". Finalmente, la artista reflexionó sobre su salud y el proceso vivido: "Quería contarles que acá estoy, con una nueva vida, con una nueva oportunidad, estoy muy feliz".