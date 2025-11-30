Agustina Cherri reveló el apoyo incondicional a Gastón Pauls en sus adicciones

Agustina Cherri visitó La noche de Mirtha y habló abiertamente sobre la relación que mantiene con su expareja, Gastón Pauls, con quien se separó en 2014. A pesar de la ruptura, la actriz se convirtió en una figura incondicional para él, especialmente durante su período más complejo.

Durante el programa, la actriz estaba conversando sobre Muna, una de las hijas que tiene con Gastón, incluyendo también a Nilo, cuando Mirtha Legrand la interrumpió para preguntarle directamente: “Vos lo ayudaste a recuperarse”. Cherri respondió a la conductora con una sonrisa nerviosa: “No sé si soy la persona que lo ayudó, si la persona que lo acompañó”.

La actriz se mostró pudorosa sobre su rol, pero se explayó en su sentir: “Yo siento que lo acompañé más que ayudarlo. El otro día me animé a decirlo porque yo nunca hablé de lo que fue la etapa de Gasti. En realidad, me parece importante decir que no es que yo sé hacer nada…yo busqué ayuda. Hay profesionales que ayudan a los familiares”.

Mirtha volvió a tomar la palabra para elogiar el accionar de Cherri, diciendo: “Me parece un gran gesto tuyo, una prueba de amor y cariño. Fue tu marido, el padre de tus hijos…”. Cherri confirmó que esa cercanía se mantiene: “Sí, hasta el día de hoy tenemos una relación hermosa, es parte de mi vida”.

La conductora de La Chiqui quiso saber si el actor ya estaba recuperado, a lo que Cherri contestó que lo está “desde hace muchísimos años”. Conmovida, Legrand pidió un aplauso para Pauls. En ese momento, Gastón Recondo, otro de los invitados, destacó la labor que realiza Pauls recorriendo colegios y centros de rehabilitación.

La información sorprendió a Mirtha, quien consultó a Cherri sobre esta actividad. La actriz detalló cómo su familia apoya esa tarea: “Sí, se recorre el país. Tenemos una logística porque él también sale de gira…y ya no puede parar. Siente como una responsabilidad, y nosotros como familia lo acompañamos. Mis hijos lo acompañan a muchas de sus charlas”.

Al finalizar el relato, Mirtha se mostró conmovida y le dirigió unas palabras de felicitación a Cherri: “Te felicito, querida. Te felicito de verdad, debe ser una tarea ardua, difícil y dolorosa”.