Rodolfo Ranni y su íntima confesión que dejó en shock a todos: "Soy..."

Rodolfo "el Tano" Ranni, nacido el 31 de octubre de 1937 en Fassana, un pueblito de Italia, cerca de Trieste, sorprendió al revelar un costado desconocido de su personalidad, a pesar de su fama de hombre "sin filtros".

"Nunca pensé en eso. No tengo ningún problema en el medio con nadie, todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando digo algo, o pienso algo, se me nota en la cara. La gente a veces se confunde. Soy muy vergonzoso, al revés de lo que muchos creen".

A sus 87 años, Ranni volvió al teatro junto a una persona muy especial para él: Marta González, en la obra "Negociemos, una historia de amor". Hablar de ese reencuentro lo emociona profundamente: "Con Marta somos amigos desde hace sesenta años. Hemos trabajado muchísimo juntos. Hacía veinte años que no compartíamos escenario; lo último fue "El gran deschave". Para los dos es un momento muy particular, porque de verdad nos queremos mucho y en el escenario nos entendemos de una manera muy especial".

La obra, escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Ernesto Medela, es una comedia tierna y divertida que se centra en las segundas oportunidades y las "negociaciones del amor maduro". Ranni y Marta González harán temporada en Carlos Paz.

Respecto a la salud de su compañera, Ranni no escatima en admiración, afirmando que "Marta es una leona". El actor destacó su enfoque positivo: "Por cómo actúa, no tiene ningún problema. Hay que mirar para adelante, siempre. Ella es una persona que mira para adelante. Y yo también".