El look de Pampita que es furor y que la China Suárez le quiso robar

Pampita volvió a encender el radar fashionista a pesar de las altas temperaturas, sin siquiera proponérselo. Ella subió una foto casual, casi al pasar, que en cuestión de horas ya estaba en todos lados.

Para su lookazo, la figura de la televisión apostó por un outfit que combina actitud, simpleza y glamour: un tapado de símil piel blanco que, según se predice, se convertirá en la prenda más buscada del mes. El abrigo posee ese efecto visual que solo logran las piezas protagonistas, caracterizado por un volumen delicado, una textura suave que parece abrazar el cuerpo, y un tono blanco luminoso que se roba la escena. Definitivamente, no es un tapado más; es un look en sí mismo.

Publicidad

Pampita demuestra que sabe equilibrar el estilismo, por lo que eligió un look contundente y minimalista debajo para no saturar la imagen. Apostó por medias negras, un recurso que no solo estiliza sino que marca un contraste perfecto con el tapado. Para completar el combo, sumó stilettos negros clásicos, que son altísimos, finos y elegantes. El trío blanco–negro funciona siempre, pero en ella cobra otro peso: se vuelve editorial, aspiracional y glam.

Lo interesante del caso es que, aunque la foto parece simple, su construcción estilística es impecable. El gesto relajado, el maquillaje natural y el pelo suelto están pensados para que el foco recaiga en la silueta estilizada que logra el juego de contrastes y en el tapado. Es una de esas imágenes que transmiten actitud más que vestuario, y ahí es donde Pampita marca diferencia: Ella no posa, sino que propone.

Publicidad

En las redes sociales, el look generó conversación inmediata. Muchas seguidoras comentaron que es “el look para copiar sí o sí”. Este furor no es casual, ya que el abrigo blanco vuelve a aparecer como tendencia fuerte, sobre todo para quienes buscan una estética moderna pero elegante.