Rocío Pardo contó cuál será el menú de su casamiento con Nicolás Cabré

Nico Cabré y Rocío Pardo se preparan para su casamiento, que está programado para el 6 de diciembre. La gran fiesta se llevará a cabo en Estancia Bosque Encantado, ubicada en Córdoba.

Si bien el lugar elegido es calificado de coqueto y el valor del cubierto se cotiza en dólares, según reveló Yanina Latorre, puertas adentro, la pareja planea que la celebración sea muy relajada. La lista de invitados, inicialmente prevista para unos 30, se ha extendido a cerca de 100 personas. Sin embargo, se confirmó que figuras como la China Suárez y Mauro Icardi, quienes estaban invitados, no asistirán desde Turquía.

Rocío Pardo, empresaria teatral, dio a conocer los pormenores de la fiesta en una conversación con Caras TV, destacando especialmente el menú que degustarán los asistentes: “Vamos a comer sánguches de milanesa”, sentenció.

Esta elección culinaria resultó ser una verdadera sorpresa, pero Pardo explicó la razón detrás de la decisión, la cual convenció a quienes se fueron enterando de los detalles: “Queremos comida real, de la que te harías en tu casa”.

En cuanto al ambiente y la vestimenta, la pareja también reveló algunos detalles. Habrá cotillón elfo para la celebración, y la novia tendrá dos cambios de vestido. Rocío Pardo detalló sus elecciones de outfit: “Uno más corto para el tramo final de la celebración, buscando combinar estilo y libertad de movimiento. Los zapatos, un toque contemporáneo y personal”.