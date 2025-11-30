Como es tradición, La Mona Jiménez reunió a miles de seguidores para su histórico espectáculo conocido como el “Baile más grande del Universo”. Esta vez, el Estado Único de La Plata fue testigo de un show repleto de música, emoción y artistas invitados.

La Mona cerró su 2025 en La Plata junto a invitados como Carlitos Tévez. (Foto gentileza)

El primer momento estelar llegó con Carlos Tévez, actual director técnico de Talleres, quien subió al escenario para interpretar junto a Jiménez el tema Muchacho de Barrio. El reencuentro hizo vibrar al público, y el futbolista aprovechó para elogiar al Mandamás: “Está hecho un pibe”, expresó durante su participación.

Más adelante, el rapero Luck Ra se sumó para compartir la canción Luis, generando otra ovación del público presente. Poco después, el rockero El Mono de Kapanga cerró la serie de invitados especiales interpretando Me mata, dedicando un abrazo afectuoso a Jiménez antes de despedirse del escenario.

El repertorio del ídolo incluyó clásicos como Nueve y media, El federal y Ramito de violetas, confirmando su vigencia en la música popular argentina. Este show representó el cierre de sus presentaciones del año 2025 en escenarios nacionales, mientras que la próxima cita confirmada será la celebración de su cumpleaños el 10 de enero en la nueva edición del Festival Bum Bum.