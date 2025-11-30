La bronca de Abel Pintos cuando Mirtha Legrand le preguntó cuánto gana

Quienes acuden a La noche de Mirtha ya están advertidos de que Mirtha Legrand puede realizar alguna que otra pregunta indiscreta, lo cual se ha convertido en su marca registrada y es esperado tanto por el público como por sus invitados. Este sábado 29, el turno fue para el artista Abel Pintos.

Durante el programa, la conductora no esquivó los temas más personales. Antes de abordar la situación de Pintos, Agustina Cherri profundizó sobre su rol en la recuperación de Gastón Pauls de sus adicciones.

Posteriormente, cuando Pintos discutía el éxito de su carrera y el hecho de llenar estadios, La Chiqui decidió indagar sobre su economía. Le preguntó directamente: “¿Y ganas muy bien, Abel?”. Sin dudarlo, el artista respondió con un contundente: “Sí”.

Lejos de conformarse con esa respuesta, Legrand quiso saber más y continuó: “¿Vivís bien?”. Abel Pintos entonces se explayó, detallando su manejo financiero: “Sí, vivo bien. Invierto mucho, este, como me diversifico mucho”.

Saliendo de la cuestión económica, Mirtha Legrand se interesó por cómo su entorno recibe la fama del cantante. Pintos explicó que tiene un gran apoyo familiar: “Mi familia feliz. Me siguen apoyando como el primer día. Mi hermano mayor trabaja conmigo, con Ariel componemos juntos. Toca la guitarra, componemos juntos, y hemos hecho producción de discos”.

Finalmente, el cantante también compartió con el público cuáles son sus gustos artísticos preferidos, señalando dos nombres clave en su formación musical: “Mercedes Sosa, a quien al día de hoy la sigo escuchando a diario. Es como una religión para mí. A Gustavo Cerati lo sigo escuchando mucho también. Un cantante notable, para mí”.