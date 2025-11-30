La corona de Adviento marca el inicio de la preparación espiritual para la Navidad y es, para muchos hogares católicos, uno de los símbolos más importantes de diciembre. Este viernes, en el programa Yo Te Invito conducido por Ana Paula Zabala y emitido por HUARPE TV y la plataforma Kick, la creadora y diseñadora del hogar Silvana Beinotti explicó su significado y enseñó cómo confeccionarla de forma sencilla en casa. “La corona de adviento para nosotros, los que somos católicos, representa algo muy importante porque es una preparación. El Adviento es el inicio del año litúrgico”, detalló.

Publicidad

Beinotti destacó que este gesto tiene un sentido profundo: “La corona nos ayuda a prepararnos espiritualmente para la llegada del Niño Jesús”. El Adviento comenzará este año el domingo 30 de noviembre, por lo que la especialista recomendó realizar la corona antes de esa fecha. Además, explicó el rol de las velas: “La primera y la segunda vela son moradas; la tercera es rosa, el ‘domingo de Gaudete’; y la cuarta vuelve a ser morada”. Según precisó, el color morado simboliza preparación espiritual y la vela rosa representa alegría.

La diseñadora subrayó que no se trata de una simple decoración, sino de un objeto cargado de significado. “Cuando prendemos la vela, no es un simple acto. Tiene su oración y su intención”, afirmó. También remarcó que diciembre es un mes de balance: “Es pensar qué es lo que hay que cambiar en nuestras vidas, si vamos bien o si hay que ajustar algunas cosas”.

Publicidad

En cuanto a su elaboración, explicó los tres requisitos básicos: “Primero, tiene que ser redonda, porque no tiene principio ni fin, como el amor de Dios. Segundo, debe ser de color verde, que representa vida y esperanza. Y tercero, debe tener cuatro velas, con opción a una quinta que se prende el día de Navidad”. Señaló que puede construirse con elementos simples: “No hay excusas para no hacerla. Puede ser con ramas de pino, con un círculo de fibrofácil, de cartón o incluso un plato”.

Beinotti aconsejó tomar precauciones si se usan velas pequeñas: “Siempre pónganles una base. Todo lo que colocamos en la corona es inflamable”. También animó a sumar creatividad: piñas, rodajas de naranja seca o adornos que haya en casa. “Es hermoso porque, con el significado que tiene, regalar una corona es regalar mucho más que una decoración”, aseguró, y sugirió llevarla a bendecir a la parroquia una vez terminada.

Publicidad

La especialista destacó además que es una actividad ideal para hacer con niños. “Se superentusiasman y uno puede pasar una tarde espectacular trabajando con ellos”, dijo. Para completar la propuesta, presentó un calendario de Adviento artesanal que ayuda a crear momentos familiares: “Podemos ir generando actividades especiales desde el 1 al 25 de diciembre. No tienen que ser cosas costosas: puede ser un adornito nuevo, un caramelito o una invitación al cine”.

Quienes deseen conocer más ideas y tutoriales pueden encontrar a Silvana Beinotti en Instagram como SB Diseño o @silvana_beinotti.