Entró a robar y lo atraparon cuando escapaba por los techos

Un hombre fue detenido después de ser sorprendido en un intento de hurto, cuando intentaba sustraer un bolso que se encontraba en el interior de una camioneta estacionada. Tras verse descubierto, el sujeto intentó huir y se escondió en el techo de una casa, aunque fue aprehendido por el personal policial.

Según detalló Relaciones Policiales, el incidente se desencadenó cuando el propietario del vehículo advirtió movimientos sospechosos alrededor de su Volkswagen Saveiro y de inmediato dio aviso a los efectivos de la Comisaría 3°.

Al llegar al lugar, el personal policial inició un rastrillaje exhaustivo por las inmediaciones. El operativo dio sus frutos cuando el sospechoso fue localizado oculto sobre el techo de una vivienda deshabitada que se encuentra ubicada en la calle David Chávez.

Una vez que el hombre fue aprehendido, indicó a los efectivos dónde había ocultado el botín que intentaba robar. El sujeto señaló que había escondido el bolso en el patio de una casa vecina, específicamente debajo de un horno de ladrillo.

Los efectivos policiales lograron recuperar el objeto que había sido sustraído y lo devolvieron a su propietario. Desde la fuerza confirmaron, además, que la causa quedó a disposición de la UFI Flagrancia para el avance del procedimiento correspondiente.