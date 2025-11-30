Un control de tránsito realizado en el barrio de Recoleta, en el cruce de Avenida Libertador y Ayacucho, dejó más de 30 conductores con resultado positivo en el test de alcoholemia, quienes además fueron retenidos y se les secuestraron los vehículos.

El operativo comenzó a las 23 horas del sábado y se extendió hasta entrada la mañana del domingo. Todos los autos que pasaban por el lugar fueron detenidos para la revisión de documentación y realización de test de alcoholemia. Con el correr de las horas, los vehículos retenidos se acumularon, ocupando dos carriles de la arteria y generando complicaciones en el tránsito.

Según fuentes oficiales, el mayor nivel de alcohol registrado durante la noche alcanzó 1,4 gramos por litro, muy por encima del límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires, que es 0,5 gramos para vehículos particulares y 0,2 gramos para motociclistas. Para conductores profesionales y quienes tienen la licencia hace menos de dos años, la tolerancia es cero.

Las sanciones por exceder los límites incluyen multas, inhabilitación de la licencia y acarreo del vehículo, con penas más severas para quienes superen 1 gramo de alcohol por litro de sangre, pudiendo alcanzar hasta dos meses de inhabilitación. El operativo contó con la presencia de grúas y personal de tránsito, que todavía trabajan para normalizar el flujo vehicular en la zona.