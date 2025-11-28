Publicidad
Publicidad

Economía > Para aprovechar

Black Friday 2025: diferentes aerolíneas lanzan promociones increíbles

Las principales aerolíneas que operan en Argentina activaron promociones especiales por el Black Friday. Hay rebajas en vuelos domésticos e internacionales, planes de financiación y ofertas para viajar durante 2025 y 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Se vienen días de importantes descuentos por parte de las compañías aéreas. (Foto archivo)

Con el inicio del Black Friday, las compañías aéreas que operan en el país lanzaron una batería de ofertas para impulsar la venta de pasajes y ofrecer alternativas más accesibles para quienes planean viajes de vacaciones, escapadas o compromisos laborales. Las promociones incluyen descuentos de hasta el 60%, financiamiento en cuotas y tarifas especiales para volar a destinos nacionales y al exterior durante 2025 y 2026.

Aerolíneas Argentinas presentó su campaña “Aerolíneas Friday”, que se extenderá hasta el domingo e incluye un 20% de descuento en todos los destinos domésticos y hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos. La promoción abarca los 37 destinos de su red de cabotaje y permite comprar pasajes desde la web, la app, sucursales y agencias de viaje.

Publicidad

Por su parte, JetSMART lanzó “Black SMART”, vigente hasta el 3 de diciembre, con hasta 60% de descuento en vuelos nacionales, como Buenos Aires–Bariloche desde $33.708, Buenos Aires–Mendoza desde $28.537 y Mendoza–Salta desde $20.745, siempre con tasas incluidas. En rutas internacionales, la low cost ofrece rebajas de hasta el 24%, con tarifas como Buenos Aires–Santiago desde $164.414 o Buenos Aires–Florianópolis desde $186.600. Los tickets podrán usarse entre diciembre de 2025 y junio de 2026, según el destino.

Iberia también se sumó al Black Friday con tarifas promocionales para viajar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026. La aerolínea ofrece vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Madrid por $1.811.300, y a Barcelona desde $1.929.000. Para quienes buscan otros destinos de Europa, hay pasajes a Lisboa desde $1.833.900, Milán desde $1.838.600 y Zúrich desde $1.859.100. Además, incorporó descuentos en su cabina Turista Premium, con vuelos a Madrid por $2.935.800 ida y vuelta.

Publicidad

En tanto, Latam lanzó sus promociones con rebajas de hasta el 54% en pasajes y hasta 30% en paquetes, también por tiempo limitado, ampliando la oferta para quienes buscan viajar dentro del país o hacia destinos internacionales.

Las aerolíneas coinciden en que el Black Friday se consolida como una de las fechas clave del año para planificar viajes, aprovechar precios de temporada baja y acceder a cuotas sin interés antes del inicio del verano.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS