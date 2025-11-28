Con el inicio del Black Friday, las compañías aéreas que operan en el país lanzaron una batería de ofertas para impulsar la venta de pasajes y ofrecer alternativas más accesibles para quienes planean viajes de vacaciones, escapadas o compromisos laborales. Las promociones incluyen descuentos de hasta el 60%, financiamiento en cuotas y tarifas especiales para volar a destinos nacionales y al exterior durante 2025 y 2026.

Aerolíneas Argentinas presentó su campaña “Aerolíneas Friday”, que se extenderá hasta el domingo e incluye un 20% de descuento en todos los destinos domésticos y hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos. La promoción abarca los 37 destinos de su red de cabotaje y permite comprar pasajes desde la web, la app, sucursales y agencias de viaje.

Por su parte, JetSMART lanzó “Black SMART”, vigente hasta el 3 de diciembre, con hasta 60% de descuento en vuelos nacionales, como Buenos Aires–Bariloche desde $33.708, Buenos Aires–Mendoza desde $28.537 y Mendoza–Salta desde $20.745, siempre con tasas incluidas. En rutas internacionales, la low cost ofrece rebajas de hasta el 24%, con tarifas como Buenos Aires–Santiago desde $164.414 o Buenos Aires–Florianópolis desde $186.600. Los tickets podrán usarse entre diciembre de 2025 y junio de 2026, según el destino.

Iberia también se sumó al Black Friday con tarifas promocionales para viajar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026. La aerolínea ofrece vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Madrid por $1.811.300, y a Barcelona desde $1.929.000. Para quienes buscan otros destinos de Europa, hay pasajes a Lisboa desde $1.833.900, Milán desde $1.838.600 y Zúrich desde $1.859.100. Además, incorporó descuentos en su cabina Turista Premium, con vuelos a Madrid por $2.935.800 ida y vuelta.

En tanto, Latam lanzó sus promociones con rebajas de hasta el 54% en pasajes y hasta 30% en paquetes, también por tiempo limitado, ampliando la oferta para quienes buscan viajar dentro del país o hacia destinos internacionales.

Las aerolíneas coinciden en que el Black Friday se consolida como una de las fechas clave del año para planificar viajes, aprovechar precios de temporada baja y acceder a cuotas sin interés antes del inicio del verano.