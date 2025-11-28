La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que convocará a un paro nacional en coincidencia con el debate legislativo de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión fue adoptada por unanimidad durante el Consejo Federal realizado en San Luis, donde las 191 seccionales del país respaldaron además la realización de protestas sorpresivas a lo largo de diciembre.

El titular nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que “están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general”, al cuestionar la instancia de diálogo abierta por el Gobierno. “El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos”, afirmó ante los delegados.

El dirigente también responsabilizó al Ejecutivo por la falta de propuestas concretas y denunció que los lineamientos centrales de la reforma no se elaboran en la mesa oficial. “Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint”, advirtió, al tiempo que remarcó: “Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”.

ATE destacó además la urgencia de reabrir las paritarias estatales, ante el deterioro del poder adquisitivo registrado durante el año. Según los datos difundidos por el sindicato, mientras la inflación entre enero y octubre trepó al 24,8%, los incrementos salariales otorgados al sector sumaron apenas 13,6%. “Se nota mucho que no quieren dar la cara. Convocaron a una paritaria virtual, como si estuviéramos en pandemia”, cuestionó Aguiar. Y advirtió: “Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”.

La conducción del gremio anticipó que monitoreará el avance del proyecto y afirmó que la respuesta será “inmediata” si considera que la reforma implica una afectación directa sobre los derechos laborales de los estatales.