Cultura y Espectáculos > Fuerte
La China Suárez expuso a Juli Poggio con un secreto super íntimo
POR REDACCIÓN
La China Suárez ha roto con el silencio que solía mantener, iniciando una serie de declaraciones y cruces mediáticos. A las distintas entrevistas que ofreció en El Trece, donde por ejemplo habló de Wanda Nara, ahora se suman sus interacciones a través de las redes sociales.
Recientemente, la artista vivió un momento de alta tensión con Juli Poggio, quien puso en duda su trayectoria como actriz, y la China no dudó en exponerla.
El tenso intercambio se produjo en La Casa Streaming, donde Lizardo Ponce elogió el trabajo de Suárez en la serie Hija del fuego. “Tremenda serie, voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele”, comentó Ponce.
Fue en ese momento que Juli Poggio intervino con un comentario que desató la furia de Suárez al preguntar: “¿Hace mucho que actúa?”. Ante esta llamativa pregunta, Ponce tuvo que aclarar que la China lleva muchos años ejerciendo la profesión.
La actriz no tardó en recoger el guante y lanzó su primera respuesta, sarcástica y directa: “Ja,ja.ja… qué raro que no sepas que actúo, Juli”.
Lejos de dejar el tema ahí, la China Suárez continuó con su liquidación pública, rememorando el pasado de Poggio en la televisión: “Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-Ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita (Lola Poggio), y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.
Agredieron a una periodista durante una transmisión en vivo en la previa de la final de la Libertadores
La Casa de San Juan abrió sus puertas con una propuesta inmersiva en la Noche Federal en Buenos Aires
Agredieron a una periodista durante una transmisión en vivo en la previa de la final de la Libertadores
La Casa de San Juan abrió sus puertas con una propuesta inmersiva en la Noche Federal en Buenos Aires
La Selección Femenina de Futsal de la Liga Sanjuanina intensifica su preparación rumbo al Nacional de Selecciones que se disputará del 4 al 8 de diciembre en Rosario. Bajo la conducción de Marcelo Vega y el acompañamiento de Matías Pérez, el plantel afronta el desafío con compromiso, identidad y la ilusión de dejar a San Juan entre los mejores del país.