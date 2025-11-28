La China Suárez expuso a Juli Poggio con un secreto super íntimo

La China Suárez ha roto con el silencio que solía mantener, iniciando una serie de declaraciones y cruces mediáticos. A las distintas entrevistas que ofreció en El Trece, donde por ejemplo habló de Wanda Nara, ahora se suman sus interacciones a través de las redes sociales.

Recientemente, la artista vivió un momento de alta tensión con Juli Poggio, quien puso en duda su trayectoria como actriz, y la China no dudó en exponerla.

El tenso intercambio se produjo en La Casa Streaming, donde Lizardo Ponce elogió el trabajo de Suárez en la serie Hija del fuego. “Tremenda serie, voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele”, comentó Ponce.

Fue en ese momento que Juli Poggio intervino con un comentario que desató la furia de Suárez al preguntar: “¿Hace mucho que actúa?”. Ante esta llamativa pregunta, Ponce tuvo que aclarar que la China lleva muchos años ejerciendo la profesión.

La actriz no tardó en recoger el guante y lanzó su primera respuesta, sarcástica y directa: “Ja,ja.ja… qué raro que no sepas que actúo, Juli”.

Lejos de dejar el tema ahí, la China Suárez continuó con su liquidación pública, rememorando el pasado de Poggio en la televisión: “Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-Ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita (Lola Poggio), y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.