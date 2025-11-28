Juan Sebastián Verón rompió el silencio luego de la sanción de seis meses que le aplicó la AFA por el pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes realizaron antes del partido frente a Rosario Central, en rechazo a que el club rosarino fuera proclamado campeón de la Liga Profesional 2025 sin estar previsto en el reglamento. El presidente del Pincha admitió que fue él quien dio la orden y explicó: “Nos sentimos amenazados y obligados a hacer cosas que no se habían hecho antes”.

El dirigente cuestionó con dureza a la conducción del fútbol argentino y denunció un trato desigual hacia su institución: “Está claro que hay un ánimo en contra de Estudiantes, que no lo hay ni lo hubo contra otro equipo”. Sostuvo además que la sanción atenta contra la libertad de expresión del plantel: “Lo hicimos y censurás la libertad de expresión de los jugadores en su ámbito”.

Verón aseguró que su postura surgió de la “irregularidad” en la reunión dirigencial donde se resolvió el título para Rosario Central. “No discuto si lo ganó bien o mal. El pasillo nace de un reconocimiento a un campeón, pero estuvo lejos de querer faltar el respeto”, afirmó.

También negó cualquier aspiración política dentro de la estructura de la AFA. “Nunca me interesó ser presidente de la AFA, no lo quiero. Lo que quiero es un fútbol mejor, pero no necesito ser presidente para eso”, señaló. Y remarcó que actuó por convicción: “Tengo que defender a mi club y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo que nos pasan por adelante”.

El mandamás albirrojo también respondió a las declaraciones del vicepresidente de la AFA, Pablo Toviggino, quien había lanzado advertencias hacia Estudiantes. “La bajeza de referirse así a una institución tan importante me pone en alerta. Vamos a tener que estar atentos porque de ahí suelen partir acciones que no terminan bien”, expresó. En ese sentido, no descartó consecuencias deportivas: “Puede derivar en arbitrajes desfavorables, presiones o hasta en un descenso. Ya está pasando”.

A pesar del conflicto, Verón dejó un mensaje optimista sobre el futuro del fútbol argentino. “El fútbol puede estar mejor. No me resigno a que esto es así”, afirmó. Y concluyó: “Existe un fútbol donde la gente puede ir a la cancha sin preocuparse por nada más que ver a 22 tipos matándose por ganar. Si mi postura sirve para algo, bienvenido; si no, será una anécdota más”.