El mensaje de la ex de Eduardo Fort tras el embargo millonario al empresario

Una sorpresiva resolución judicial sacudió el panorama mediático: Karina Antoniali logró embargar por alimentos a su expareja y padre de sus hijos mellizos, Angie y Pietro, el empresario Eduardo Fort. Aunque la cifra exacta del embargo no fue revelada, la magnitud del monto fue destacada en el programa A la tarde. La periodista Cora Debarbieri graficó que la suma “Tiene tantos números que no sabría ni cómo leerla”.

Esta lucha legal se remonta al año 2022. La Justicia finalmente dictaminó que se debe “Trabar embargo sobre todos los dividendos, utilidades, honorarios y demás prestaciones económicas que, por cualquier concepto, perciba el Sr. Eduardo Alejandro Fort”.

Tras conocerse el logro, Antoniali le dedicó un emotivo y especial mensaje a su abogada, Elba Marcovecchio, destacando su apoyo más allá del ámbito legal.

El agradecimiento de Karina Antoniali hacia su representante legal fue profundamente personal, comenzando con un “Gracias por ser mucho más que mi abogada”. La ex pareja de Fort continuó explicando el sostén incondicional que recibió de Marcovecchio: “Fuiste mi fuerza cuando me faltaba, mi voz cuando la mía temblaba. La que secó mis lágrimas cuando no podía más. Nunca me soltaste la mano”. Reconoció, además, la importancia de su acompañamiento en el proceso al afirmar: “Hoy sé que no hubiese llegado hasta acá sin vos”.

Antoniali cerró su mensaje definiendo el resultado del litigio en términos que trascienden el aspecto judicial. Sostuvo que este logro es “más que un triunfo legal. Es recuperar mi paz, mi dignidad y libertad”. Finalmente, reiteró su gratitud hacia su abogada, manifestando: “Gracias por tu dedicación y lealtad. Por estar siempre a mi lado, como mi sostén en todo”.