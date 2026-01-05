La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad y actualización automática de la Prestación por Desempleo, un beneficio económico dirigido a trabajadores que hayan perdido su empleo. A partir de enero, el monto máximo mensual que podrá percibirse asciende a $341.000, cifra que se irá ajustando durante el año en línea con los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El objetivo de esta prestación es proporcionar un ingreso de sustento temporal a las personas en búsqueda activa de un nuevo empleo, amortiguando el impacto económico de la desvinculación laboral. El cálculo se realiza tomando como base el 75% del mejor salario registrado en los seis meses anteriores al despido, con un tope máximo establecido.

¿A quiénes está dirigido el beneficio?

La cobertura alcanza a diversos perfiles laborales reconocidos por la legislación vigente. Los principales grupos son:

Trabajadores en relación de dependencia con contrato permanente. Empleados eventuales o de temporada. Obreros de la construcción.

En todos los casos, el monto final a cobrar es individual y depende de la historia salarial y contributiva de cada solicitante.

Requisitos clave para la solicitud

Los requisitos varían según la categoría laboral del trabajador al momento de la desvinculación:

Para trabajadores permanentes: Se exige un mínimo de seis meses de aportes dentro de los últimos tres años.

Para trabajadores eventuales o de temporada: Se requiere haber trabajado al menos 90 días en el último año.

Para obreros de la construcción: Deben acreditar ocho meses de aportes en los últimos dos años.

Es fundamental iniciar el trámite dentro de los plazos establecidos luego del cese laboral, ya que el derecho a la prestación puede perderse si no se realiza la solicitud en tiempo y forma. El trámite se realiza de manera virtual a través del sitio web oficial de ANSES.

Un beneficio con actualización automática

Una de las características principales de esta prestación es su actualización dinámica. Al estar vinculada directamente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, el monto se incrementa de manera automática cada vez que el SMVM es ajustado por ley. Este mecanismo busca preservar el poder adquisitivo del beneficio en un contexto económico inflacionario.

De esta manera, ANSES mantiene activa una herramienta de protección social clave para los trabajadores que atraviesan una transición entre empleos, garantizando un ingreso base mientras se reinsertan en el mercado laboral.