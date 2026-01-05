Un episodio de urgencia sucedió en la zona del "El Bosquecito", ubicada en cercanías de La Toma, en Ullum. Dos jóvenes que se encontraban bañando en el sector fueron asistidos tras casi ahogarse, según expuso personal de Bomberos.

De acuerdo a lo informado por fuentes de Bomberos de San Juan, se trató de un masculino de 20 años y un femenino de 19 años, cuyas identidades no trascendieron. Ambos presentaron dificultades mientras se encontraban en el lugar, lo que motivó la intervención y el traslado al Centro Integrador Comunitario de Ullum en auto particular.

Publicidad

Luego del auxilio, los jóvenes fueron examinados por personal de salud. Tras los controles médicos correspondientes, se confirmó que se encontraban fuera de peligro y fueron dados de alta.

Desde los organismos intervinientes recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución en zonas de ríos y cauces, especialmente en sectores no habilitados para el baño. Todo esto para evitar este tipo de situaciones de riesgo.