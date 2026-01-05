Un violento enfrentamiento vecinal en el barrio Las Pampas, departamento Pocito, terminó con un hombre de 41 años, de apellido Caballero, peleando por su vida en terapia intensiva. El incidente, ocurrido alrededor de las 16:00 horas, derivó en una causa caratulada como tentativa de homicidio bajo la instrucción de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Tras la detención de un sospechoso, las autoridades buscan a otro apodado el "Tartamudo".

Según informaron desde la Comisaría 7ª, Caballero ingresó en código rojo al Hospital Departamental de Pocito tras recibir un proyectil en el abdomen. El informe policial detalló que el disparo no tuvo orificio de salida y provocó lesiones de extrema gravedad en el pulmón, el páncreas y el hígado, además de una abundante hemorragia interna. Actualmente, el paciente permanece internado con pronóstico reservado.

La investigación policial ya arrojó los primeros resultados con la detención de un sujeto de apellido Lara, de 28 años, quien está señalado como el autor material del disparo. Sin embargo, la Policía de San Juan intensificó la búsqueda de un segundo implicado apodado “el Tartamudo”. Testigos del hecho lo señalaron como una pieza clave en la agresión, acusándolo de haber facilitado el arma de fuego utilizada en el ataque.

Respecto al avance de la causa, personal policial y judicial llevó a cabo diversos allanamientos y operativos en distintos puntos de Pocito y zonas aledañas para dar con el paradero del prófugo. Como resultado de estos procedimientos, se logró el secuestro de vainas servidas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. El violento episodio, de acuerdo a las primeras pesquisas, se habría desencadenado por un conflicto previo entre vecinos de la zona.