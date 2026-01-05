Un hombre fue detenido en el departamento Chimbas, cuando intentaba sustraer partes de una ventana de una vivienda. Los vecinos de la zona alertaron la maniobra y la Policía intervino.

Fuentes policiales destacaron que el delincuente quiso llevarse dos hojas de la abertura de una casa ubicada en la zona de Callejón Chubut, antes de calle Oro. El hecho fue alertado por las personas de la zona, quienes observaron la situación y denunciaron a las fuerzas de seguridad.

Publicidad

Personal policial acudió de inmediato y logró la aprehensión del sujeto, identificado con el apellido Córdoba, de 25 años de edad. A su vez, secuestró las dos hojas de ventana que había intentado robar.

La propietaria del domicilio, una mujer de 46 años, fue notificada de lo sucedido y expresó su agradecimiento por la rápida intervención del personal policial, que permitió recuperar los efectos y evitar la consumación del delito.

Publicidad

Intervino el Ayudante Fiscal Dr. Sergio Cuneo, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa. El detenido fue trasladado a sede de la Comisaría 17°, donde se continúan con las actuaciones de rigor.