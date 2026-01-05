Como cada año, la magia y la ilusión llegarán a distintos barrios de Chimbas este lunes con la visita de los Reyes Magos. Todo se da en marco a una campaña solidaria impulsada por un grupo de vecinos que desde hace varios años mantiene viva la tradición.

Los Reyes Magos vuelven a generar alegría en los chicos de Chimbas.

La iniciativa tiene como objetivo llevar alegría a los niños chimberos mediante la entrega de golosinas, gracias al esfuerzo colectivo y la colaboración de la comunidad. “Somos un grupo de amigos que mantiene el espíritu de los Reyes Magos. Esta es una locura hermosa que empezó hace años y que seguimos sosteniendo con mucho compromiso”, expresaron los organizadores.

Publicidad

En esta edición, el punto de partida será el Club Peñarol, desde donde los tres Reyes Magos iniciarán su recorrido a caballo por calles y barrios aledaños al club Bohemio. El evento cuenta, como siempre, con el apoyo de vecinos y comercios que colaboran para que la campaña pueda concretarse.

Además, este año se incorporará un nuevo recorrido para llegar a más zonas de Chimbas, sin perder de vista el mensaje principal de la propuesta: compartir, brindar esperanza y generar un momento de alegría en una fecha tan especial.

Publicidad

La movida nació gracias a la iniciativa de Javier, Sebastián, Jhon y Matías, quienes decidieron apostar por esta tradición y que, con el correr del tiempo, lograron consolidar una acción solidaria que ya forma parte del calendario popular del departamento. Una vez más, Chimbas se prepara para recibir a los Reyes Magos y celebrar la ilusión de los más chicos.