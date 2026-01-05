Por dónde pasarán los Reyes Magos en San Juan: horarios y puntos para verlos

Con la celebración de Reyes Magos a la vuelta de la esquina, la magia se prepara para desplegarse por toda la provincia. Melchor, Gaspar y Baltazar ya tienen agenda confirmada y visitarán múltiples localidades durante el domingo 4, lunes 5 y martes 6 de enero, para recibir cartitas, tomar fotografías y repartir alegría entre los más pequeños. Municipios, organizaciones y vecinos han coordinado diversas actividades gratuitas que incluyen caravanas, ferias y shows musicales.

A continuación, el cronograma detallado de las visitas confirmadas, departamento por departamento:

Capital

Lugar: Patio Alvear.

Días y horario: lunes 5 de enero, de 19 a 21 horas.

Actividades: Fotos con los Reyes, sorpresas, juegos y sorteo de bicicletas.

Pocito

Día: Lunes 5 de enero, desde las 20 horas.

Lugares simultáneos: Plaza De La Libertad (Villa Aberastain), Barrio Chubut y Plaza De La Familia (frente a la Delegación Zona Norte).

Actividades: Shows artísticos y una caravana especial por el barrio Cerro Grande con reparto de golosinas.

Rawson

Evento: Tradicional Peatonal de Reyes.

Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 18 horas.

Punto de encuentro: Plaza principal de Villa Krause.

Actividades: Recorrido de los Reyes repartiendo regalos, shows musicales y sorteo de una moto 0 km.

Chimbas

Evento: Gran Feria de Reyes Magos.

Día y horario: tuvo su evento el domingo 4 de enero, desde las 19 horas.

Lugar: Plaza Departamental (calle Mendoza).

Actividades: Feria de emprendedores, shows en vivo de Milena y Leo Jorquera, y fotos con los Reyes Magos.

Rivadavia

Día: Lunes 5 de enero.

Recorrido por plazas: 19:30 hs – Paseo Juan Tejada (La Bebida) 20:00 hs – Plaza San Martín (Güemes y 1° de Mayo, Zona Sur) 20:30 hs – Plaza Elena Fronzidi (Zona Norte) 21:00 hs – Plaza Villa Seminario (Zona Centro) 21:30 hs – Parador El Ciclista (Zona Marquesado)



Santa Lucía

Día: Lunes 5 de enero, desde las 19 hasta pasadas las 21:30 horas.

Modalidad: Diez grupos de Reyes recorrerán simultáneamente todos los barrios y plazas del departamento. Se recomienda consultar el detalle específico en las redes sociales municipales.

Sarmiento

Día: Lunes 5 de enero, desde las 21 horas.

Modalidad: Recorrido por los distintos distritos. Los horarios estimados por zona se publicarán en los canales oficiales de la Municipalidad de Sarmiento.

Ullum

Evento: Cabalgata de Reyes.

Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 18 horas.

Punto de partida: Plaza Barrio Higueritas 1.

Participantes: Agrupación Gauchos de Ullum.

Albardón

Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 22 horas.

Lugar: Parque Latinoamericano.

Actividades: Fotos, recepción de cartitas, feria de artesanos y shows en vivo de Alejandro Ontiveros, Arrieros Huaqueños, Mokineros y Lokura Total.

San Martín