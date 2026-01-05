Provinciales > Mantener la ilusión
Por dónde pasarán los Reyes Magos en San Juan: horarios y puntos para verlos
Con la celebración de Reyes Magos a la vuelta de la esquina, la magia se prepara para desplegarse por toda la provincia. Melchor, Gaspar y Baltazar ya tienen agenda confirmada y visitarán múltiples localidades durante el domingo 4, lunes 5 y martes 6 de enero, para recibir cartitas, tomar fotografías y repartir alegría entre los más pequeños. Municipios, organizaciones y vecinos han coordinado diversas actividades gratuitas que incluyen caravanas, ferias y shows musicales.
A continuación, el cronograma detallado de las visitas confirmadas, departamento por departamento:
Capital
Lugar: Patio Alvear.
Días y horario: lunes 5 de enero, de 19 a 21 horas.
Actividades: Fotos con los Reyes, sorpresas, juegos y sorteo de bicicletas.
Pocito
Día: Lunes 5 de enero, desde las 20 horas.
Lugares simultáneos: Plaza De La Libertad (Villa Aberastain), Barrio Chubut y Plaza De La Familia (frente a la Delegación Zona Norte).
Actividades: Shows artísticos y una caravana especial por el barrio Cerro Grande con reparto de golosinas.
Rawson
Evento: Tradicional Peatonal de Reyes.
Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 18 horas.
Punto de encuentro: Plaza principal de Villa Krause.
Actividades: Recorrido de los Reyes repartiendo regalos, shows musicales y sorteo de una moto 0 km.
Chimbas
Evento: Gran Feria de Reyes Magos.
Día y horario: tuvo su evento el domingo 4 de enero, desde las 19 horas.
Lugar: Plaza Departamental (calle Mendoza).
Actividades: Feria de emprendedores, shows en vivo de Milena y Leo Jorquera, y fotos con los Reyes Magos.
Rivadavia
Día: Lunes 5 de enero.
Recorrido por plazas:
19:30 hs – Paseo Juan Tejada (La Bebida)
20:00 hs – Plaza San Martín (Güemes y 1° de Mayo, Zona Sur)
20:30 hs – Plaza Elena Fronzidi (Zona Norte)
21:00 hs – Plaza Villa Seminario (Zona Centro)
21:30 hs – Parador El Ciclista (Zona Marquesado)
Santa Lucía
Día: Lunes 5 de enero, desde las 19 hasta pasadas las 21:30 horas.
Modalidad: Diez grupos de Reyes recorrerán simultáneamente todos los barrios y plazas del departamento. Se recomienda consultar el detalle específico en las redes sociales municipales.
Sarmiento
Día: Lunes 5 de enero, desde las 21 horas.
Modalidad: Recorrido por los distintos distritos. Los horarios estimados por zona se publicarán en los canales oficiales de la Municipalidad de Sarmiento.
Ullum
Evento: Cabalgata de Reyes.
Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 18 horas.
Punto de partida: Plaza Barrio Higueritas 1.
Participantes: Agrupación Gauchos de Ullum.
Albardón
Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 22 horas.
Lugar: Parque Latinoamericano.
Actividades: Fotos, recepción de cartitas, feria de artesanos y shows en vivo de Alejandro Ontiveros, Arrieros Huaqueños, Mokineros y Lokura Total.
San Martín
Día: Martes 6 de enero (Día de Reyes).
Horario: Desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 13:30 horas.
Recorrido extenso: La caravana partirá desde la Municipalidad y recorrerá más de una decena de barrios, localidades y puntos clave como Boca del Tigre, Barrio Independencia, Casa de la Historia y la Cultura, Capilla San Pantaleón y Tiro Federal, con el objetivo de que ningún niño se quede sin su regalo.