Por dónde pasarán los Reyes Magos en San Juan: horarios y puntos para verlos

Melchor, Gaspar y Baltazar ya tienen su itinerario definido. Desde el lunes 5 de enero al martes 6 de enero, visitarán plazas y barrios en Capital, Rawson, Rivadavia y otros departamentos con shows, regalos y sorpresas. Te contamos todos los detalles.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los Reyes Magos ya tienen cronograma: días, horarios y puntos de encuentro en San Juan. FOTO: Gentileza

Con la celebración de Reyes Magos a la vuelta de la esquina, la magia se prepara para desplegarse por toda la provincia. Melchor, Gaspar y Baltazar ya tienen agenda confirmada y visitarán múltiples localidades durante el domingo 4, lunes 5 y martes 6 de enero, para recibir cartitas, tomar fotografías y repartir alegría entre los más pequeños. Municipios, organizaciones y vecinos han coordinado diversas actividades gratuitas que incluyen caravanas, ferias y shows musicales.

A continuación, el cronograma detallado de las visitas confirmadas, departamento por departamento:

Capital

  • Lugar: Patio Alvear.

  • Días y horario: lunes 5 de enero, de 19 a 21 horas.

  • Actividades: Fotos con los Reyes, sorpresas, juegos y sorteo de bicicletas.

Pocito

  • Día: Lunes 5 de enero, desde las 20 horas.

  • Lugares simultáneos: Plaza De La Libertad (Villa Aberastain), Barrio Chubut y Plaza De La Familia (frente a la Delegación Zona Norte).

  • Actividades: Shows artísticos y una caravana especial por el barrio Cerro Grande con reparto de golosinas.

Rawson

  • Evento: Tradicional Peatonal de Reyes.

  • Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 18 horas.

  • Punto de encuentro: Plaza principal de Villa Krause.

  • Actividades: Recorrido de los Reyes repartiendo regalos, shows musicales y sorteo de una moto 0 km.

Chimbas

  • Evento: Gran Feria de Reyes Magos.

  • Día y horario: tuvo su evento el domingo 4 de enero, desde las 19 horas.

  • Lugar: Plaza Departamental (calle Mendoza).

  • Actividades: Feria de emprendedores, shows en vivo de Milena y Leo Jorquera, y fotos con los Reyes Magos.

Rivadavia

  • Día: Lunes 5 de enero.

  • Recorrido por plazas:

    • 19:30 hs – Paseo Juan Tejada (La Bebida)

    • 20:00 hs – Plaza San Martín (Güemes y 1° de Mayo, Zona Sur)

    • 20:30 hs – Plaza Elena Fronzidi (Zona Norte)

    • 21:00 hs – Plaza Villa Seminario (Zona Centro)

    • 21:30 hs – Parador El Ciclista (Zona Marquesado)

Santa Lucía

  • Día: Lunes 5 de enero, desde las 19 hasta pasadas las 21:30 horas.

  • Modalidad: Diez grupos de Reyes recorrerán simultáneamente todos los barrios y plazas del departamento. Se recomienda consultar el detalle específico en las redes sociales municipales.

Sarmiento

  • Día: Lunes 5 de enero, desde las 21 horas.

  • Modalidad: Recorrido por los distintos distritos. Los horarios estimados por zona se publicarán en los canales oficiales de la Municipalidad de Sarmiento.

Ullum

  • Evento: Cabalgata de Reyes.

  • Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 18 horas.

  • Punto de partida: Plaza Barrio Higueritas 1.

  • Participantes: Agrupación Gauchos de Ullum.

Albardón

  • Día y horario: Lunes 5 de enero, desde las 22 horas.

  • Lugar: Parque Latinoamericano.

  • Actividades: Fotos, recepción de cartitas, feria de artesanos y shows en vivo de Alejandro Ontiveros, Arrieros Huaqueños, Mokineros y Lokura Total.

San Martín

  • Día: Martes 6 de enero (Día de Reyes).

  • Horario: Desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 13:30 horas.

  • Recorrido extenso: La caravana partirá desde la Municipalidad y recorrerá más de una decena de barrios, localidades y puntos clave como Boca del Tigre, Barrio Independencia, Casa de la Historia y la Cultura, Capilla San Pantaleón y Tiro Federal, con el objetivo de que ningún niño se quede sin su regalo.

