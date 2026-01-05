En una nueva edición dominical de "Noche Extrema" en MasterChef Celebrity (Telefe), la competencia se intensificó tras la salida de Momi Giardina. Mientras los participantes buscaban evitar la eliminación, la química entre Evangelina Anderson e Ian Lucas acaparó la atención, ya que ambos suelen compartir isla de cocina y trabajar en equipo permanentemente.

La tensión en el mercado llevó a la modelo a admitir que “la estaba pasando mal” con la consigna, lo que la impulsó a exclamar: “Ian, rescatame”. Poco después, se reveló que el influencer la llama cariñosamente “Evita”, un apodo que generó miradas cómplices y sonrisas captadas por las cámaras.

Ante estos gestos, otros concursantes aseguraron que “Hay romance confirmado”, una versión que fue alimentada por comentarios irónicos de Wanda Nara y otras figuras del programa, volviéndose viral rápidamente.