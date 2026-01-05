David Ellefson, bajista de Megadeth, llega por primera vez a Mendoza en febrero

Febrero se perfila como uno de los meses más potentes para la escena musical local. La provincia será testigo de un evento sin precedentes el domingo 9 de febrero, cuando el histórico bajista y cofundador de Megadeth, David Ellefson, llegue por primera vez al Nido Club con su gira internacional "Basstory Tour".

Este espectáculo único promete una experiencia íntima y reveladora, alejada de los grandes formatos de estadio. Ellefson combinará la ejecución instrumental en vivo con relatos personales y anécdotas, llevando al público en un recorrido por los momentos más destacados de su extensa trayectoria en el thrash metal mundial. El bajo eléctrico será el protagonista absoluto, sirviendo como hilo conductor de historias que van desde los años fundacionales de Megadeth hasta sus proyectos solistas y colaboraciones.

Publicidad

Más que un concierto tradicional, el "Basstory Tour" se presenta como un encuentro cercano diseñado tanto para los fanáticos acérrimos del género como para músicos y cualquier persona interesada en el detrás de escena de una de las bandas más influyentes de la historia del heavy metal. Se trata de una oportunidad para apreciar el virtuosismo técnico de Ellefson en un formato despojado, mientras comparte anécdotas inéditas y reflexiones sobre su legado.

La visita de Ellefson marca un hito para el público rockero mendocino, no solo por la presencia de un músico de talla internacional, sino por tratarse de una figura clave y fundacional del thrash metal. Su firma bajística es parte indeleble de clásicos atemporales como "Peace Sells… but Who’s Buying?" y "Rust in Peace".

Publicidad

Datos