Recuperan objetos robados y detuvieron a cinco ladrones en Colonia Rodas
POR REDACCIÓN
La UFI Delitos contra la Propiedad intervino en un hecho delictivo ocurrido en Colonia Rodas, el cual culminó con la detención de un grupo de personas y el recupero de diversos bienes.
El episodio se desencadenó alrededor de las 19 horas, luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre sujetos que trasladaban herramientas y objetos de valor de procedencia ilícita en la intersección de calle Alfonso 14 y Nacional.
La policía procedió a la aprehensión de los involucrados, identificados como Arguello (18), Salinas (18) y tres menores de edad de apellidos Arguello (16), Arguello (15) y Poblete (17). El procedimiento permitió asegurar los efectos sustraídos y poner a los acusados a disposición de la justicia.