La UFI Delitos contra la Propiedad intervino en un hecho delictivo ocurrido en Colonia Rodas, el cual culminó con la detención de un grupo de personas y el recupero de diversos bienes.

El episodio se desencadenó alrededor de las 19 horas, luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre sujetos que trasladaban herramientas y objetos de valor de procedencia ilícita en la intersección de calle Alfonso 14 y Nacional.

Publicidad

La policía procedió a la aprehensión de los involucrados, identificados como Arguello (18), Salinas (18) y tres menores de edad de apellidos Arguello (16), Arguello (15) y Poblete (17). El procedimiento permitió asegurar los efectos sustraídos y poner a los acusados a disposición de la justicia.