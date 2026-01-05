Publicidad
Policiales > Alfonso 14 y Nacional

Recuperan objetos robados y detuvieron a cinco ladrones en Colonia Rodas

Tras el alerta de un vecino, detuvieron a cinco jóvenes con herramientas y objetos robados en calle Alfonso 14.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Efectivos policiales interceptaron a los sospechosos cerca de las 19.

La UFI Delitos contra la Propiedad intervino en un hecho delictivo ocurrido en Colonia Rodas, el cual culminó con la detención de un grupo de personas y el recupero de diversos bienes.

El episodio se desencadenó alrededor de las 19 horas, luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre sujetos que trasladaban herramientas y objetos de valor de procedencia ilícita en la intersección de calle Alfonso 14 y Nacional.

La policía procedió a la aprehensión de los involucrados, identificados como Arguello (18), Salinas (18) y tres menores de edad de apellidos Arguello (16), Arguello (15) y Poblete (17). El procedimiento permitió asegurar los efectos sustraídos y poner a los acusados a disposición de la justicia.

