Crisis en League of Legends: Riot prepara un remake para 2027

A pesar de mantener una base de más de 100 millones de usuarios activos cada mes, League of Legends atraviesa un desafío financiero que ha llevado a Riot Games a planear una versión renovada del juego.

Esta situación, descrita como una crisis de ingresos, se evidencia en que el shooter Valorant ya supera en recaudación al histórico MOBA, aun cuando este último posee una comunidad de jugadores superior. El desgaste en la monetización se asocia a una saturación de contenido cosmético; los jugadores más fieles han acumulado tantos accesorios tras años de juego que ya no encuentran incentivos para adquirir nuevos. Un ejemplo crítico fue la skin benéfica 'Lux Pandástica' de noviembre de 2025, cuya recaudación de 3 millones de dólares fue la más baja en la historia de la desarrolladora.

La compañía reconoció abiertamente las dificultades para sostener el modelo de negocio actual: “El número de jugadores ha sido muy estable a lo largo de los últimos años y estamos muy agradecidos por ello. Nuestros costes de mantenimiento y desarrollo también se han mantenido constantes. Asegurarnos de que tenemos unos ingresos igualmente sostenibles y constantes para reinvertir en el juego, sin embargo, se ha convertido en un desafío”.

Ante este escenario de "rendimiento decreciente", la empresa prepara League Next, un proyecto para 2027 que contempla el relanzamiento del título con un enfoque estético renovado y mejoras técnicas que faciliten las actualizaciones.

Los cambios abarcarán el diseño de personajes, la interfaz de usuario y las arenas de combate, además de implementar nuevos controles de teclado para simplificar el acceso a quienes se inician en el juego. Paul Bellezza, productor ejecutivo, destacó la importancia de atraer a las nuevas generaciones: “Estamos renovando la experiencia de nuevos jugadores, así que, cuando terminemos, será el mejor momento para invitar a tus amigos a League”. Con esta reestructuración, Riot busca recobrar la innovación que impulsó su éxito original en 2009.