Receta de taqueños venezolanos fáciles y económicos

Los tequeños son uno de los aperitivos más emblemáticos de la cocina venezolana, famosos por su masa exterior dorada y crujiente y su interior de queso derretido. Se han convertido en un clásico para reuniones, fiestas o simplemente para disfrutar como un snack irresistible. A continuación, la receta paso a paso para preparar estos deliciosos "bastoncitos" o "deditos" de queso en casa.

Qué son los tequeños

Se trata de un bocadillo elaborado con una masa de harina de trigo, enrollada en tiras de queso duro (tradicionalmente queso llanero) y frita hasta alcanzar una textura dorada y crocante. Su versión de mayor tamaño se conoce como "tequeñón". Se sirven calientes, acompañados de una variedad de salsas para untar, y son ideales para compartir.

Ingredientes (para aproximadamente 35 unidades)

350 g de harina de trigo 0000

80 g de manteca (a temperatura ambiente)

1 huevo

1 cucharadita de azúcar

2 cucharaditas de sal

300 g de queso duro para freír (como queso llanero, mozzarella para pizza o queso fresco prensado)

Aceite neutro (girasol, maíz) para freír en abundancia

Agua tibia, aproximadamente ½ taza

Preparación paso a paso

Formar la masa: Sobre una mesada limpia, colocar la harina formando una corona. En el centro, agregar la manteca pomada, el huevo, el azúcar y la sal. Comenzar a integrar los ingredientes del centro hacia afuera, incorporando gradualmente agua tibia hasta obtener una masa suave, maleable y elástica. Reposo: Envolver la masa en film plástico y dejarla reposar en la heladera durante 45 minutos. Este paso es clave para que la masa se relaje y sea más fácil de estirar. Preparar el relleno: Mientras tanto, cortar el queso en bastones o tiras del grosor deseado. Reservar en frío para que sea más firme al momento de armar. Armar los tequeños: Espolvorear harina sobre la mesada. Dividir la masa en porciones y estirar cada una con un palo de amasar hasta lograr un grosor fino (unos 2 mm). Cortar la masa en tiras largas y delgadas. Colocar un bastón de queso en el extremo de cada tira y enrollar con cuidado, cubriendo completamente el queso y sellando bien los extremos para que no se escape durante la fritura. Freír: Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda a fuego medio-alto. Cuando esté caliente (aproximadamente 180°C), freír los tequeños en tandas, sin saturar el aceite, hasta que estén uniformemente dorados y crujientes. Servir: Retirar con una espumadera y escurrir sobre papel absorbente. Servir inmediatamente, bien calientes.

Ideas de salsas para acompañar

El contraste con una buena salsa potencia su sabor. Algunas opciones clásicas son:

Salsa tártara: Mezcla de mayonesa, pepinillos y cebolla picada, con un toque de limón.

Guasacaca: La clásica salsa venezolana a base de aguacate, cilantro, cebolla y pimiento.

Salsa rosada: Simple combinación de mayonesa y kétchup.

Salsa de ajo: Mayonesa con ajo picado o triturado y perejil fresco.

Salsa picante: Para quienes prefieren un toque de calor.

La clave para un tequeño perfecto está en sellar bien los extremos de la masa para que el queso no se escape y en freírlos a la temperatura correcta para que queden dorados por fuera y con el queso completamente fundido en su interior.