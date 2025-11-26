El Ministerio de Salud de San Juan invita a mujeres mayores de 40 años a participar de la Noche de las Mamografías, que se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre, de 19:00 a 23:00 horas, donde podrán realizarse el estudio y despejar cualquier duda sobre su salud mamaria.

La iniciativa está organizada por las cinco Zonas Sanitarias, y las mujeres podrán asistir al Hospital Doctor Guillermo Rawson, Hospital César Aguilar, Hospital Marcial Quiroga, Hospital General Doctora Julieta Lanteri, Hospital San Roque, Hospital 25 de Mayo y Unidades Sanitarias Móviles para realizarse la mamografía.

El objetivo de esta jornada es acercar este control fundamental a quienes, por motivos laborales, familiares u otras restricciones, no pudieron realizarlo durante el año. Las mujeres pueden asistir sin derivación médica y por demanda espontánea. “La mamografía puede salvar vidas; la prevención es fundamental. Permite detectar lesiones antes de que el tumor sea palpable y reducir la mortalidad hasta en un 25%”, destacaron desde Salud.

La Noche de las Mamografías se presenta como una oportunidad para que más mujeres accedan a este estudio esencial, promoviendo la detección temprana del cáncer de mama y fortaleciendo la prevención en toda la provincia.