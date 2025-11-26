El Gobierno de Milei denunció a financista ligado al “Chiqui” Tapia por lavado de dinero

La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la empresa Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, estrechamente vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal que podrían superar los $3.327 millones. La presentación fue radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y se centra en movimientos millonarios a través de la billetera virtual de la compañía.

La investigación detectó que Sur Finanzas recibió transferencias por más de $818.000 millones de personas físicas y jurídicas, incluyendo monotributistas sin capacidad económica y emisores de facturas apócrifas. Según la denuncia, estas operaciones habrían sido realizadas por un “ejército de soldaditos” que permitió movilizar sumas millonarias sin respaldo económico aparente, lo que disparó las sospechas sobre la presunta ilicitud de los fondos.

Además, la DGI señaló que la empresa no habría aplicado retenciones correspondientes a impuestos sobre créditos y débitos, generando un presunto perjuicio fiscal superior a los $3.327 millones. El expediente detalla que la denuncia abarca a Vallejo, su madre Graciela Vallejo y María Fernanda Sena Argis, todos vinculados a otras empresas y casas de cambio, y solicita medidas como allanamientos, embargos e intervención de la Unidad de Información Financiera. Sur Finanzas tiene además vínculos con clubes de fútbol y empresas del sector financiero, lo que refuerza la fiscalización sobre el origen y destino de los fondos.