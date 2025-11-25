Las galletitas de limón y chocolate blanco se han convertido en un clásico de la merienda por su combinación única de sabores. La acidez delicada del limón contrasta con la suavidad del chocolate blanco, logrando un resultado fresco, aromático y equilibrado que conquista a grandes y chicos. Además, su preparación es simple y requiere pocos ingredientes, ideales para quienes buscan una receta práctica sin perder sabor.

Para elaborarlas, se necesita manteca, azúcar, huevo, ralladura y jugo de limón, harina, polvo de hornear, sal y chocolate blanco picado o en chips. La preparación comienza con batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema clara, a la que se incorpora el huevo, la ralladura y el jugo de limón, paso fundamental para resaltar los sabores. Luego se añade la harina tamizada con el polvo de hornear y la sal, formando una masa tierna que se mezcla con el chocolate blanco.

Las porciones se moldean en bolitas pequeñas, se colocan en una placa y se aplastan ligeramente antes de hornearlas a 180°C durante 10 a 12 minutos. El punto justo de cocción asegura que los bordes queden apenas dorados y el interior permanezca suave. Al salir del horno, se recomienda dejar enfriar las galletitas sobre una rejilla para mantener su textura perfecta.

Existen algunos consejos para llevar esta receta a otro nivel. Incorporar semillas de amapola aporta un toque gourmet, mientras que un extra de ralladura intensifica el sabor a limón. Para quienes prefieren una textura más crocante, se puede reemplazar 50 gramos de harina por almidón de maíz. Las galletitas se conservan hasta cinco días en un frasco hermético, lo que las hace prácticas para planificar meriendas o acompañar el café durante toda la semana.

Esta receta combina tradición y simplicidad, ofreciendo un resultado delicioso sin necesidad de técnicas complejas. Su versatilidad permite adaptarla al gusto de cada persona, desde versiones más suaves hasta variantes con más intensidad de limón o crocancia extra. Ideal para compartir en familia, con amigos o para disfrutar en un momento de relax acompañado de un té, café o mate, las galletitas de limón y chocolate blanco son una alternativa que nunca falla y que siempre sorprende por su sabor fresco y equilibrado.