La policía francesa concretó la detención del cuarto y último sospechoso vinculado con el histórico robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre. El arresto tuvo lugar en la ciudad de Laval, ubicada en el departamento de Mayenne, y fue realizado por la brigada de represión del bandidaje (BRB).

El detenido, originario de Aubervilliers, fue trasladado a la sede de la policía judicial en París, donde enfrentará cargos por “robo organizado” y “conspiración criminal”. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trata del último integrante del comando implicado en el robo ocurrido el 19 de octubre, considerado uno de los más audaces en la historia del museo.

Los otros tres sospechosos habían sido capturados en octubre, en las semanas posteriores al hecho.

Además, en el transcurso del día se realizaron tres detenciones adicionales: un hombre y dos mujeres, de entre 31 y 40 años. La fiscal de París, Laure Beccuau, informó sobre estos arrestos en un comunicado, aunque no especificó los cargos o la relación de estas personas con el caso.

Las joyas sustraídas, que incluyen diademas, broches y collares adornados con diamantes y otras piedras preciosas, tienen un valor estimado en 100 millones de dólares y permanecen desaparecidas. La corona de la emperatriz María Eugenia fue abandonada durante la fuga y fue encontrada rota en el camino de escape.