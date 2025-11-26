El pasado jueves 20 de noviembre, el Club UVT vivió un hecho histórico al celebrar su Asamblea General con elecciones competitivas por primera vez en tres décadas. Dos listas se presentaron ante los socios para definir las próximas autoridades: la Agrupación Centenaria, liderada por Mauricio Pesquera y acompañada por la capitana del equipo de hockey sobre césped, Milagros Verón; y la Lista Azul y Roja, encabezada por Mariela Navarro con Sebastián Pontoriero como candidato a vicepresidente.

Con un total de 343 votos emitidos, la lista oficialista Centenaria logró imponerse con 208 votos frente a los 133 de la Azul y Roja. La victoria permitirá a la Agrupación Centenaria implementar su plan de gestión, centrado en tres ejes principales: mejoras de infraestructura, fortalecimiento administrativo y acompañamiento integral a las diferentes disciplinas deportivas del club.

Por su parte, la lista Azul y Roja presentó una propuesta enfocada en la renovación del mobiliario, arreglo integral de la pileta, instalación de más sombra en áreas comunes y estacionamientos, y la recuperación del beneficio del socio vitalicio para quienes acumulen décadas de permanencia. A pesar de la derrota, el porcentaje de votos obtenido representa un fuerte respaldo y refleja la participación activa de los socios en la elección histórica.

En redes sociales, Mariela Navarro expresó su agradecimiento a los socios que apoyaron la Azul y Roja. Mientras tanto, Mauricio Pesquera se prepara para asumir la presidencia del club, con el desafío de liderar una gestión que combine la continuidad de las políticas actuales con la implementación de nuevas mejoras para socios y deportistas.

El hecho marca un antes y un después en la vida institucional del Club UVT, destacando la importancia de la participación democrática en la toma de decisiones y la consolidación de un espacio de debate y propuestas para todas las disciplinas deportivas que integran la institución. Los socios ahora esperan ver cómo se desarrollarán los proyectos prometidos y el impacto de esta renovación en la infraestructura y la gestión del club.