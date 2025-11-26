El PAMI se prepara para implementar modificaciones en su esquema de reintegros y la cobertura de medicamentos de cara al año 2026, con la intención de garantizar la sostenibilidad financiera del instituto frente a un contexto económico complejo.

Actualmente, cerca del 80% del presupuesto del PAMI se destina a servicios médicos y provisión de medicamentos para jubilados. A pesar de las medidas adoptadas, se proyecta que el déficit persistirá en 2026, aunque una eventual mejora económica podría aliviar la presión sobre las finanzas.

La cobertura total en medicamentos continuaría disponible, pero estará limitada a quienes cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos. Entre estos criterios se incluyen:

Condiciones para la cobertura del 100%:

Ingresos que no superen 1,5 jubilaciones mínimas o hasta tres haberes si hay una persona con discapacidad en el hogar.

No contar con afiliación a un servicio de medicina prepaga.

Poseer un solo inmueble, no tener vehículos con menos de 15 años y no registrar bienes de lujo.

De forma excepcional, también podrán acceder quienes, aun superando estos límites, destinen al menos el 15% de sus haberes al gasto en medicamentos.

El PAMI mantendrá la cobertura total para tratamientos esenciales o de alta complejidad, como los relacionados con diabetes, VIH, cáncer, hemofilia, hepatitis B y C, trasplantes e insuficiencia renal.

En cambio, para medicamentos de uso común o para patologías menos graves, los reintegros oscilarán entre el 40% y el 80%, según el caso específico.

Además, el Instituto avanzará en cambios logísticos, como la entrega directa de pañales en los domicilios de los afiliados, un mecanismo que según estimaciones internas podría generar un ahorro anual cercano a 5.000 millones de pesos. Estos fondos se redirigirán a otras prestaciones prioritarias.

Estas medidas forman parte de un proceso que comenzó con la Resolución 2431/2024, que redefinió los criterios para el subsidio social de medicamentos y generó un intenso debate sobre sus consecuencias.

El objetivo principal de los cambios para 2026 es asegurar la viabilidad del sistema sin perjudicar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, las críticas, reclamos judiciales y la reacción de los afiliados podrían provocar nuevas revisiones antes de su implementación definitiva.