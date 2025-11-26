Con la llegada de las fiestas y las vacaciones, es común que los usuarios de WhatsApp se vean inundados por grupos creados sin previo aviso, generando una avalancha de mensajes y la incorporación de contactos desconocidos. Esta situación, que puede resultar molesta y poco deseada, tiene solución gracias a una función de privacidad que pocos conocen.

WhatsApp ofrece una opción para evitar que te sumen automáticamente a grupos sin tu consentimiento. No se trata simplemente de bloquear a desconocidos, sino de controlar quién puede añadirte a estas conversaciones grupales.

Cómo configurar esta función: en cualquier dispositivo Android o iPhone, debes ingresar a la aplicación y dirigirte a Ajustes. Allí, dentro de la sección Privacidad, encontrarás una opción llamada Grupos.

Al ingresar, se presentan tres alternativas de configuración: permitir que cualquier usuario te agregue, limitar esta acción solo a tus contactos o seleccionar "Mis contactos excepto", que te permite elegir específicamente quién puede incluirte en un grupo.

Esta última opción es la que brinda un mayor control, ya que te permite revisar tu lista de contactos y decidir contacto por contacto quién puede añadirte. Si alguien que no está autorizado intenta agregarte, WhatsApp bloquea la acción y te envía una invitación para que decidas si quieres unirte o no.

Además, esta configuración es flexible y puede modificarse tantas veces como desees, permitiéndote ajustar los permisos según tus necesidades o cambios en tus relaciones.

Con este simple ajuste, podrás evitar la molestia de recibir mensajes no deseados en grupos y mantener tu WhatsApp más organizado y bajo tu control.