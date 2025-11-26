Un voraz incendio destruyó por completo el depósito y taller de Telas Alicia, ubicado en calle San Miguel, a metros de Pueyrredón y cercano a avenida Ignacio de la Roza, en Desamparados, Capital. El siniestro comenzó pasadas las 19.30 de este martes y generó pérdidas millonarias.

En el taller había varios operarios que trataron de controlar el fuego pero fue imposible.

Según relató un operario que se encontraba en el lugar, el fuego se habría iniciado por un cortocircuito en el techo del depósito. Las chispas cayeron sobre un bulto de poliéster y las llamas se extendieron de inmediato por el galpón, donde además funciona un taller de costura.

Los trabajadores intentaron sofocar el fuego, pero la rapidez con la que avanzaba hizo imposible controlarlo. De inmediato dieron aviso a Bomberos, mientras las llamas consumían todo el material textil y las maquinarias.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar el fuego.

Tres dotaciones de bomberos y cerca de 20 efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan trabajaron intensamente para dominar el fuego, cuyas columnas superaban varios metros de altura. El humo negro pudo verse a kilómetros y cientos de personas se agolparon afuera para observar el operativo.

La propietaria, Alicia Gómez, llegó al lugar y confirmó que las pérdidas fueron totales. Estimó que solo en telas había más de $30 millones, mientras que las maquinarias representaban más de $100 millones, todas destruidas por el fuego. La respuesta del municipio de Rivadavia también se hizo presente con la presencia del jefe comunal quien se puso a disposición de la dueña del local.

La dueña del local al centro de la imagen recibió el apoyo del Intendente Sergio Miodowsky

Al cabo de casi una hora de trabajo intenso los bomberos sofocaron el fuego y evitaron que se extienda a viviendas linderas, además de tratar de bajar la temperatura del lugar. Las pericias, que serán realizadas por Bomberos, confirmarán el origen del fuego.