Orrego inauguró viviendas y adelantó obras claves en Iglesia

En el marco del 272° aniversario del departamento de Iglesia, el gobernador Marcelo Orrego llevó adelante una intensa agenda de inauguraciones que apuntaron a mejorar dos áreas clave para los vecinos: el acceso a la vivienda y la seguridad vial. El acto central tuvo lugar en Las Flores, donde se entregaron 40 casas del barrio Las Lomas, un proyecto ejecutado por el IPV y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Allí mismo, el mandatario anunció la construcción de dos nuevos complejos habitacionales.

“Hoy es un día especial porque estamos cumpliendo con la palabra. Cuarenta familias van a tener su techo propio”, expresó Orrego durante la entrega de llaves. El barrio Las Lomas fue financiado íntegramente con fondos provinciales y sus viviendas, de más de 61 m2, fueron diseñadas con estructura sismorresistente, revoques, termo aislantes y la posibilidad de incorporar en un futuro un tercer dormitorio. Cada unidad cuenta con agua potable, energía trifásica y sistema de cloacas por pozo negro, además de una cisterna de 500 litros y un tanque de 850 litros.

En ese marco, el gobernador recordó las dificultades económicas que enfrenta la provincia. “Hace 20 meses me tocó asumir en una situación compleja. Administro el 60% de los recursos que antes manejaban otros gobernadores, pero lejos de achicarnos, decidimos ponerle el pecho”, afirmó. También confirmó que “se van a empezar dos barrios más en este querido departamento: el barrio Termas y el barrio Las Vegas”, además de adelantar que el barrio Cuesta del Viento se entregará el 15 de diciembre.

Tras la entrega de viviendas, la comitiva oficial —integrada por el ministro de Infraestructura Fernando Perea, el intendente Jorge Espejo y funcionarios provinciales y municipales— se trasladó a Rodeo para inaugurar la obra de iluminación LED en la Ruta 405, conocida como Calle Colonia. En un tramo de 1,4 kilómetros se instalaron 51 luminarias de tecnología LED y 42 columnas simples más nueve dobles, una inversión íntegramente provincial destinada a mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en un sector clave del departamento.

La jornada concluyó con la habilitación del Paseo Los Colonos, un nuevo espacio público ubicado en la Calle Santo Domingo, próximo al ingreso a Rodeo. El espacio se suma a la renovación del eje urbano iglesiano en un día cargado de anuncios y actividades.

Orrego regresará este miércoles a Iglesia para participar de la apertura del Paso Internacional Agua Negra, que marca el inicio de la temporada 2025–2026 junto a autoridades de Chile, en el límite binacional de la Ruta 150.