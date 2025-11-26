Manuel Adorni, jefe de Gabinete, anunció esta semana que realizará una auditoría interna a los ministros del Gobierno nacional, generando tensión en el gabinete por la forma y el momento del anuncio. La filtración del operativo en varios medios amplificó la molestia de los funcionarios, quienes empezaron a intercambiar opiniones sobre la estrategia.

Adorni indicó que revisará el desempeño de cada cartera, asignando un “rol de control” que algunos ministros consideraron innecesario. “Un jefe de gabinete no auditor, con ir a laburar alcanza”, se escuchó desde un despacho, reflejando la percepción de exceso burocrático y supervisión constante.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, figura dentro del primer grupo considerado “ordenado”, lo que la dejaría al margen del escrutinio inicial. Esta diferenciación aumentó la incomodidad entre los demás ministros, quienes advierten que el anuncio los deja en una posición incómoda y genera tensiones internas.

El respaldo de Adorni por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, alimenta la sospecha de que la auditoría podría tener fines políticos además de administrativos, vinculados con la campaña de 2027 o con el fortalecimiento de su rol dentro del poder interno.

Para la primera reunión formal del gabinete bajo su conducción, se espera un ambiente cargado, con preguntas incómodas y posibles fisuras internas. El desafío de Adorni será demostrar que su iniciativa responde a la mejora de gestión y no a un mecanismo de control político.