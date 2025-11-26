Este martes, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió, por mayoría, no admitir la denuncia presentada contra Jorge Toro, juez de Niñez y Adolescencia, lo que implica que el magistrado mantendrá su cargo. La decisión contó con los votos a favor del archivo de Guillermo De Sanctis, el diputado Leopoldo Soler y la diputada Marcela Quiroga, mientras que los abogados Pablo Vila y Daniela Sánchez votaron a favor de admitir la denuncia.

El planteo inicial fue realizado el 28 de julio por un padre y abogado ante el Jury de Enjuiciamiento, organismo encargado de decidir sobre la remoción o continuidad de jueces, fiscales y defensores oficiales. El denunciante acusaba al juez Toro de “morosidad manifiesta” y de incumplir con sus deberes como funcionario público al retrasar el contacto con su hija, vínculo interrumpido tras una denuncia por abuso sexual presentada por la madre de la menor contra su expareja.

Durante el desarrollo de la investigación, el juez Eduardo Raed dictó la falta de mérito respecto al padre, y posteriormente se comprobó que un exfuncionario judicial, Juan Pablo Ortega, excoordinador de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces del sistema penal acusatorio, intentó “armarle” una causa para perjudicarlo. Ortega, que mantenía nexos con la denunciante, fue condenado a un año de prisión condicional por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y abuso de poder, y la Fiscalía archivó la causa por tratarse de una denuncia falsa.

A pesar de estos fallos a favor de Toro, el denunciante insistió en que el juez había mostrado un mal desempeño reiterado, señalando que realizó ocho presentaciones sin recibir resolución alguna, y que Toro habría adoptado una actitud “omisiva, parcial y tolerante” frente a los incumplimientos sistemáticos de la progenitora que obstaculizaron el vínculo familiar.

Con esta decisión del Jurado de Enjuiciamiento, Toro conserva su cargo, y se cierra, al menos por el momento, un proceso que generó gran atención pública debido a la complejidad de las denuncias y las implicancias para la administración de justicia en causas de niñez y familia.