La moda para la temporada primavera/verano 2026 trae consigo una selección de accesorios que no solo están en auge en este momento, sino que también tienen el potencial de permanecer en el guardarropa durante varios años. Estos elementos combinan innovación y funcionalidad, consolidándose como piezas clave para cualquier estilo.

Entre los seis accesorios destacados se encuentran:

Cinturones XL o de gran presencia, caracterizados por su ancho o hebillas llamativas. Estos accesorios definen la silueta y pueden transformar la apariencia al combinarse con vestidos, blazers o jeans.

Gafas de sol con detalles inesperados, que presentan marcos y lentes con cortes, colores o formas poco convencionales, alejándose del diseño tradicional.

Collares colgantes o estilo “pendiente grande”, que aportan presencia y elevan tanto los looks básicos como los más elaborados, funcionando de manera independiente a la ropa.

Bolsos de gran tamaño o sobres “suaves” para la noche, mostrando una dualidad entre la practicidad del bolso grande para el día y la elegancia del pouch pequeño para salidas nocturnas.

El bolso sobre el cinturón o “bag-on-a-belt”, una mini bolsa que se integra al cinturón y se lleva en la cintura. Este accesorio permite liberar las manos y es lo suficientemente versátil para complementar tanto looks urbanos como formales, convirtiéndose en un nuevo clásico.

Texturas y materiales de calidad que aportan valor táctil y visual. Estos accesorios destacan por su diseño diferenciado y durabilidad, evitando la obsolescencia rápida y permitiendo su uso durante varias temporadas si se cuidan adecuadamente.

La combinación de estos accesorios refleja una tendencia hacia la moda consciente, donde la calidad y la funcionalidad son tan importantes como la estética. La permanencia de estas piezas en el tiempo sugiere un alejamiento de la moda rápida, apostando por elementos que pueden adaptarse y perdurar en distintos estilos y ocasiones.