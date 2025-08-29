Se abrió una nueva oportunidad laboral para quienes deseen desempeñarse como asistentes geriátricas. La búsqueda está orientada exclusivamente a personal femenino.

Uno de los aspectos destacados de esta propuesta es que no se requiere experiencia previa, lo que abre la posibilidad para quienes buscan insertarse en el sector por primera vez. Sin embargo, se valorará la predisposición y las ganas de aprender, cualidades esenciales para el acompañamiento y cuidado de personas mayores.

Publicidad

Otro requisito indispensable para las aspirantes es contar con disponibilidad full time, dado que se trata de una tarea que demanda dedicación y compromiso.

Quienes cumplan con estas condiciones y estén interesadas en postularse deberán enviar su currículum al número 2645519088, donde se recibirán las postulaciones y se brindará mayor información sobre la propuesta laboral.

Publicidad

Esta convocatoria se presenta como una alternativa para quienes buscan una salida laboral vinculada al cuidado, un área en crecimiento que requiere responsabilidad, empatía y vocación de servicio.