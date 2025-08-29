Provinciales > Empleo
Buscan asistentes geriátricas: conocé los requisitos para postularte
POR REDACCIÓN
Se abrió una nueva oportunidad laboral para quienes deseen desempeñarse como asistentes geriátricas. La búsqueda está orientada exclusivamente a personal femenino.
Uno de los aspectos destacados de esta propuesta es que no se requiere experiencia previa, lo que abre la posibilidad para quienes buscan insertarse en el sector por primera vez. Sin embargo, se valorará la predisposición y las ganas de aprender, cualidades esenciales para el acompañamiento y cuidado de personas mayores.
Otro requisito indispensable para las aspirantes es contar con disponibilidad full time, dado que se trata de una tarea que demanda dedicación y compromiso.
Quienes cumplan con estas condiciones y estén interesadas en postularse deberán enviar su currículum al número 2645519088, donde se recibirán las postulaciones y se brindará mayor información sobre la propuesta laboral.
Esta convocatoria se presenta como una alternativa para quienes buscan una salida laboral vinculada al cuidado, un área en crecimiento que requiere responsabilidad, empatía y vocación de servicio.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió al sistema financiero este viernes con la Comunicación A 8311, una nueva normativa que limita los movimientos de los bancos en el mercado de contado en dólares en el día clave del vencimiento de futuros, buscando contener la volatilidad cambiaria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió al sistema financiero este viernes con la Comunicación A 8311, una nueva normativa que limita los movimientos de los bancos en el mercado de contado en dólares en el día clave del vencimiento de futuros, buscando contener la volatilidad cambiaria.
Escándalo judicial: un empleado de Tribunales, investigado por ser "topo" de la banda Los Robarruedas
El dólar oficial registra su cuarta jornada consecutiva a la baja en los segmentos mayorista y minorista, encaminándose a su primera caída mensual bajo la gestión del gobierno de Javier Milei. Esta tendencia se da tras la implementación de nuevas restricciones del Banco Central (BCRA) para el manejo de divisas por parte de los bancos y mecanismos oficiales para contener la liquidez de pesos.