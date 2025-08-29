La Municipalidad de Santa Lucía llevó adelante la reinauguración del salón de la Unión Vecinal Zona Centro, un lugar emblemático para la comunidad que vuelve a abrir sus puertas totalmente renovado. Las obras, que abarcaron desde tareas de mantenimiento hasta la modernización integral del edificio, fueron posibles gracias al esfuerzo mancomunado entre vecinos, el triunvirato normalizador de la institución y el acompañamiento del municipio.

El acto fue encabezado por el intendente Juan José Orrego, acompañado por la ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional por el frente Por San Juan, Laura Palma; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; diputados provinciales; el presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Roca; y los integrantes del triunvirato normalizador: Pedro Balmaceda, Celina Arnau y Fabián Albarracín, quienes recientemente asumieron la conducción de la entidad.

Obras realizadas en el salón

El histórico espacio comunitario recibió una remodelación integral que abarca mejoras en infraestructura, seguridad y confort:

Reparación completa del techo metálico, con refuerzo estructural y nueva membrana.

Arreglo de cielorrasos, plomería y revoques para optimizar la funcionalidad del lugar.

Pintura general que renovó por completo la estética del salón.

Sistema de iluminación LED, más eficiente y moderno.

Instalación de gas natural y nuevos equipos de calefacción.

Recambio de ventiladores y colocación de nueva cartelería.

Estas acciones no solo devuelven el esplendor al edificio, sino que lo consolidan como espacio de encuentro, amistad y vida comunitaria para los vecinos de Santa Lucía.

El intendente Orrego, durante la ceremonia, el jefe comunal expresó: “Estoy muy feliz de poder inaugurar esta obra en una unión vecinal histórica de nuestro departamento. Esto es el fruto del trabajo en conjunto de los integrantes del triunvirato y las diferentes áreas de nuestro municipio. Estamos dando un paso hacia adelante”.

Asimismo, agradeció a los dirigentes vecinales: “Quiero reconocer a los integrantes del triunvirato, que tuvieron el coraje de asumir esta responsabilidad y han demostrado estar a la altura de lo que implica conducir una de las uniones vecinales más importantes de nuestro departamento”.