Los Bomberos Voluntarios de Pocito confirmaron una novedad que trajo alivio y alegría a su labor. Y es que la motobomba del Móvil N°1, pieza clave para combatir incendios y atender emergencias, fue finalmente reparada gracias a la solidaridad de la comunidad.

La motobomba rota le pertenecía al Móvil N°1 del cuartel. (Foto archivo)

El jefe del cuartel, Agustín Moya, había manifestado días atrás la preocupación por el desperfecto que sufrió el equipo luego de un intenso trabajo. En diálogo con DIARIO HUARPE, explicó que el repuesto era de difícil acceso debido al tamaño de la motobomba y que, en el peor escenario, debían pensar en reemplazarla por completo. “Lo ideal sería cambiarla entera y hacer la cañería nueva, porque así podríamos garantizar el servicio por al menos dos años”, había señalado.

Este viernes, el cuartel comunicó que, gracias al aporte del vecino Marcelo Toro y su familia, fue posible devolver a la unidad su pleno funcionamiento. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa colaboración y gentileza en el arreglo de la motobomba del Móvil N°1. Gracias a su apoyo desinteresado y a su compromiso, hoy contamos nuevamente con un elemento fundamental para poder continuar combatiendo incendios y respondiendo a las emergencias de nuestra comunidad”, expresaron desde la institución.

A la vez, los bomberos extendieron su gratitud a todas las personas que sumaron aportes económicos, lo que permitió adquirir los repuestos necesarios para completar la reparación.

La noticia se da en un contexto de alta exigencia para los cuarteles de bomberos, en plena temporada de incendios forestales, donde el equipamiento debe funcionar al 100% para responder ante cada llamado.