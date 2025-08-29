Así es el Tesla Model Y Performance 2025: la versión más potente y exclusiva

Tesla ha completado su línea del Model Y 2025 con la introducción de la versión Performance, que se posiciona como la variante de mayores prestaciones y precio del popular SUV eléctrico de la marca. Esta nueva adición al catálogo trae consigo una serie de mejoras tanto en el rendimiento como en la estética, incluyendo una nueva batería y un chasis optimizado para una conducción más deportiva.

El Model Y Performance se diferencia de las otras versiones por sutiles detalles de diseño que mejoran su aerodinámica. Entre los cambios más notables se encuentran un paragolpes delantero específico y un spoiler trasero de carbono, diseñado para generar mayor carga aerodinámica a altas velocidades y reducir la resistencia al aire. Estos elementos estéticos no solo le dan un aspecto más agresivo, sino que también contribuyen a su rendimiento superior en la carretera.

Publicidad

La potencia del nuevo modelo proviene de un sistema de tracción dual con dos motores eléctricos, que en conjunto entregan 627 caballos de fuerza (215 CV en el motor delantero y 299 CV en el trasero). Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,5 segundos, una mejora significativa de 1,3 segundos en comparación con la versión Gran Autonomía. Además, el Model Y Performance alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

El nuevo Tesla que impacta al mundo entero

En el apartado técnico, el vehículo estrena una nueva batería con celdas de alta densidad, aunque Tesla no ha especificado sus detalles exactos. Lo que sí se ha confirmado es que el coche es capaz de recuperar hasta 243 kilómetros de autonomía en tan solo 15 minutos utilizando un Supercharger. A pesar de su rendimiento, el modelo cuenta con una autonomía de 580 kilómetros, lo que garantiza su funcionalidad para viajes largos. El chasis también ha sido renovado con amortiguadores electrónicos adaptativos y modos de conducción específicos que optimizan el manejo deportivo.

Publicidad

El nuevo Tesla Model Y Performance ya está disponible en el mercado español con un precio de partida de 61.990 euros. Este costo lo sitúa 9.000 euros por encima de la versión Gran Autonomía con tracción integral, que hasta ahora era la más alta de la gama. El equipamiento de esta versión incluye llantas de 21 pulgadas, asientos delanteros deportivos con calefacción y ventilación, acabados interiores en carbono y una pantalla principal de 16 pulgadas, ligeramente más grande que la de 15,4 pulgadas de los otros modelos.