Durante la siesta de este viernes 29 de agosto de 2025, un incendio en fincas ubicadas en las inmediaciones de la escuela Casuarinas, en la intersección de las calles La Plata y 9, en el departamento 25 de Mayo, provocó la evacuación total del establecimiento educativo. El siniestro generó momentos de tensión cuando el humo comenzó a ingresar al edificio, lo que obligó a las docentes a sacar a los niños con urgencia hacia la calle.

Según relataron testigos presentes en el lugar, varios alumnos se descompensaron debido a la inhalación de humo y fueron asistidos de inmediato en el exterior del establecimiento. Mientras aguardaban la llegada del personal de Bomberos, las propias docentes intentaron contener el avance de las llamas utilizando baldes con agua, con el objetivo de evitar que el fuego se acercara aún más a la escuela.

El incendio afectó directamente el desarrollo de las actividades escolares y encendió nuevamente la preocupación de la comunidad. Vecinos de la zona señalaron que este tipo de episodios se repite durante esta época del año, cuando se realizan quemas de basura en fincas cercanas, lo que genera humo intenso y riesgos para la salud y seguridad de los estudiantes y docentes.

El hecho fue controlado luego de la intervención de los equipos de emergencia, pero dejó en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones educativas frente a este tipo de situaciones ambientales. Las autoridades locales no emitieron, hasta el momento, un comunicado oficial respecto al incidente.