Las papas, originarias de Sudamérica, se han convertido en un ingrediente fundamental en la gastronomía mundial. Introducidas en Europa en el siglo XVI, enfrentaron inicialmente sospechas y prejuicios, ya que se creía que su crecimiento bajo tierra era obra del Diablo y no aparecían en la Biblia. Sin embargo, su alto valor energético, la facilidad de cultivo y su aporte nutricional hicieron que en el siglo XVII se adoptaran ampliamente, especialmente entre campesinos.

Con el tiempo, muchas recetas clásicas a base de papa, como la tortilla, el puré o las papas fritas, se difundieron desde Europa hacia América, consolidando su presencia en la cocina cotidiana. En homenaje a este versátil tubérculo, presentamos diez recetas fáciles, rápidas y sabrosas para aprovecharlo en menos de 30 minutos.

1. Tortilla de papas cremosa: Creada por el chef Pedro Bargero, esta tortilla destaca por su textura suave y sabor equilibrado. Se recomienda prepararla sin cebolla para resaltar el gusto del huevo y la papa confitada, que debe estar tierna sin dorarse ni volverse crujiente. La clave está en la confianza al momento de darle la vuelta.

2. Pancakes de papa: Versátiles y sencillos, estos pancakes pueden elaborarse con papas crudas o cocidas ralladas. Se adaptan a múltiples ingredientes, como cebolla, hierbas o queso, y sirven tanto para guarnición como plato principal. Además, son una excelente manera de aprovechar sobras, como puré, y evitar desperdicios.

3. Papas con ajo y queso: Perfectas para acompañar carnes o como entrada, estas papas combinan la profundidad del ajo con la textura irresistible del queso. Se pueden preparar con papines o papas cascadas, y personalizar con diferentes tipos de queso y hierbas.

4. Puré de papas con ajo: Para un puré cremoso y aromático, se recomienda usar ajo asado, que aporta dulzor y suavidad sin ser invasivo. La cabeza de ajo asada puede conservarse en la heladera para usar en diferentes preparaciones, como acompañamiento para carnes o para condimentar purés.

5. Sopa de papa, puerro y panceta: Esta sopa cremosa es una base flexible que admite variaciones según los ingredientes disponibles. Se pueden sustituir la papa por batata o coliflor, y el puerro por cebolla. Para una versión más liviana, la crema puede reemplazarse por leche descremada o leche de coco, que añade un toque exótico.

6. Ensalada de papa, atún y huevo: Una opción fresca y equilibrada que combina la suavidad de la papa con proteínas del atún y el huevo. Ideal para almuerzos livianos o cenas sin complicaciones, se puede servir tibia o fría y admite variantes con vegetales, hierbas o aderezos.

7. Ensalada de papa, huevo y vegetales: Perfecta para días templados o como guarnición, esta ensalada destaca por el contraste entre el pepino crujiente, la cebolla morada encurtida y la suavidad del huevo, resultando en una preparación colorida y balanceada.

8. Ensalada rusa: Clásica combinación de papa, zanahoria y arvejas, aderezada con mayonesa. Su elaboración es sencilla y el plato debe conservarse en la heladera para mantener su frescura y textura cremosa.

9. Papas fritas crocantes de Germán Martitegui: Esta receta del reconocido chef ofrece papas fritas con una cobertura crujiente de copos de maíz, ideales para acompañar una picada con diferentes dips, como alioli o mayonesa de zanahoria.

10. Papas gratinadas con crema y queso: Un clásico reconfortante que en esta versión rápida permite disfrutar de su textura cremosa y gratinado dorado sin largas horas de preparación. Es un acompañamiento versátil que combina bien con carnes, vegetales o puede servirse como plato principal.