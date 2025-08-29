Sociedad > Cocina
10 recetas fáciles con papas para preparar platos deliciosos
POR REDACCIÓN
Las papas, originarias de Sudamérica, se han convertido en un ingrediente fundamental en la gastronomía mundial. Introducidas en Europa en el siglo XVI, enfrentaron inicialmente sospechas y prejuicios, ya que se creía que su crecimiento bajo tierra era obra del Diablo y no aparecían en la Biblia. Sin embargo, su alto valor energético, la facilidad de cultivo y su aporte nutricional hicieron que en el siglo XVII se adoptaran ampliamente, especialmente entre campesinos.
Con el tiempo, muchas recetas clásicas a base de papa, como la tortilla, el puré o las papas fritas, se difundieron desde Europa hacia América, consolidando su presencia en la cocina cotidiana. En homenaje a este versátil tubérculo, presentamos diez recetas fáciles, rápidas y sabrosas para aprovecharlo en menos de 30 minutos.
1. Tortilla de papas cremosa: Creada por el chef Pedro Bargero, esta tortilla destaca por su textura suave y sabor equilibrado. Se recomienda prepararla sin cebolla para resaltar el gusto del huevo y la papa confitada, que debe estar tierna sin dorarse ni volverse crujiente. La clave está en la confianza al momento de darle la vuelta.
2. Pancakes de papa: Versátiles y sencillos, estos pancakes pueden elaborarse con papas crudas o cocidas ralladas. Se adaptan a múltiples ingredientes, como cebolla, hierbas o queso, y sirven tanto para guarnición como plato principal. Además, son una excelente manera de aprovechar sobras, como puré, y evitar desperdicios.
3. Papas con ajo y queso: Perfectas para acompañar carnes o como entrada, estas papas combinan la profundidad del ajo con la textura irresistible del queso. Se pueden preparar con papines o papas cascadas, y personalizar con diferentes tipos de queso y hierbas.
4. Puré de papas con ajo: Para un puré cremoso y aromático, se recomienda usar ajo asado, que aporta dulzor y suavidad sin ser invasivo. La cabeza de ajo asada puede conservarse en la heladera para usar en diferentes preparaciones, como acompañamiento para carnes o para condimentar purés.
5. Sopa de papa, puerro y panceta: Esta sopa cremosa es una base flexible que admite variaciones según los ingredientes disponibles. Se pueden sustituir la papa por batata o coliflor, y el puerro por cebolla. Para una versión más liviana, la crema puede reemplazarse por leche descremada o leche de coco, que añade un toque exótico.
6. Ensalada de papa, atún y huevo: Una opción fresca y equilibrada que combina la suavidad de la papa con proteínas del atún y el huevo. Ideal para almuerzos livianos o cenas sin complicaciones, se puede servir tibia o fría y admite variantes con vegetales, hierbas o aderezos.
7. Ensalada de papa, huevo y vegetales: Perfecta para días templados o como guarnición, esta ensalada destaca por el contraste entre el pepino crujiente, la cebolla morada encurtida y la suavidad del huevo, resultando en una preparación colorida y balanceada.
8. Ensalada rusa: Clásica combinación de papa, zanahoria y arvejas, aderezada con mayonesa. Su elaboración es sencilla y el plato debe conservarse en la heladera para mantener su frescura y textura cremosa.
9. Papas fritas crocantes de Germán Martitegui: Esta receta del reconocido chef ofrece papas fritas con una cobertura crujiente de copos de maíz, ideales para acompañar una picada con diferentes dips, como alioli o mayonesa de zanahoria.
10. Papas gratinadas con crema y queso: Un clásico reconfortante que en esta versión rápida permite disfrutar de su textura cremosa y gratinado dorado sin largas horas de preparación. Es un acompañamiento versátil que combina bien con carnes, vegetales o puede servirse como plato principal.
