Boca Juniors y Argentinos Juniors serán los protagonistas de uno de los cruces más esperados de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Los xeneizes, comandados por Nicolás Diez, y el conjunto dirigido por Claudio Úbeda, accedieron a esta instancia luego de imponerse ante Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield, respectivamente, y ahora se preparan para un duelo que promete marcar la diferencia en la serie.

El encuentro se jugará en La Bombonera y enfrentará dos estilos de juego claramente distintos: Boca, con un esquema ofensivo y la fuerza de su localía, buscará imponer su dominio frente a un Argentinos Juniors que se caracteriza por su solidez defensiva y transiciones rápidas. Este partido se perfila como el más importante de la llave por la intensidad que ambos equipos imprimen en los encuentros decisivos.

Según adelantaron fuentes cercanas a la organización, el partido se disputaría el domingo 30 de noviembre a las 20:00 horas, aunque resta la oficialización por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Liga Profesional de Fútbol. También está pendiente la confirmación del árbitro, ya que los oficiales que dirigieron los octavos de final (Andrés Merlos y Sebastián Zunino) no estarán disponibles para impartir justicia en esta ocasión.

El ganador de este cruce avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al vencedor del choque entre Racing y Lanús o Tigre. Este partido entre el Granate y el conjunto de Victoria se jugará el miércoles 26 de noviembre, debido a que Lanús disputó la final de la Copa Sudamericana el pasado fin de semana.

Boca Juniors llega con la motivación de mantener su fortaleza en casa y consolidar su posición en la pelea por el título, mientras que Argentinos Juniors buscará dar la sorpresa en un estadio emblemático, confiando en su experiencia y en la efectividad de su plantel. La expectativa de los hinchas es alta, y se espera un marco de público numeroso que acompañe a ambos equipos en un partido decisivo para sus aspiraciones en el torneo.

Históricamente, los duelos entre Boca y Argentinos han generado encuentros vibrantes y de alta intensidad, con goles, emociones y momentos que quedan en la memoria de los aficionados. Este nuevo capítulo no será la excepción, y se anticipa que el desarrollo del partido será un reflejo de la importancia del torneo y de la ambición de ambos conjuntos por avanzar hacia la definición.

En lo táctico, Boca buscará explotar la amplitud de sus laterales y la capacidad creativa de su mediocampo, mientras que Argentinos priorizará la presión en la salida rival y la velocidad en los contragolpes. La clave del partido podría estar en la gestión del medio campo y la efectividad en la definición de las oportunidades que se generen.