BYD envía miles de autos eléctricos a Argentina en su propio buque

La automotriz china BYD ha implementado una estrategia logística sin precedentes al despachar el BYD Changzhou, un buque de su flota propia, con destino a la Terminal de Zárate.

La embarcación tiene programado su arribo para la próxima semana, transportando miles de unidades electrificadas que serán descargadas de forma directa por la marca.

Este movimiento se apoya en el uso de buques tipo Ro-Ro (roll-on/roll-off), un sistema que permite el ingreso y egreso de los vehículos sin maniobras complejas y cuenta con una capacidad de carga de hasta 7.000 unidades por viaje.

Desde su establecimiento oficial en el país en 2025, la compañía se ha consolidado como líder en el segmento de vehículos eléctricos, ofreciendo actualmente modelos como el Dolphin Mini, Yuan Pro y Song Pro.

Para garantizar la competitividad de sus precios, la firma utiliza el beneficio de exención del arancel de importación del 35%. Esta ventaja impositiva se aplica a gran parte de los vehículos importados, siempre que cumplan con los requisitos de precio FOB exigidos por la normativa vigente.